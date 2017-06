Mali: Premier discours de politique générale du Premier ministre Maïga

Jusque-là, seuls les ministres et hauts fonctionnaires sont tenus de faire une déclaration de leurs biens.… Plus »

Avant la fin du mois de juin, plusieurs missions de bons offices vont se rendre à Kidal puis dans les régions de la boucle et du delta du Niger. Ces bons offices, c'est en fait un comité de notables composé d'autorités traditionnelles de toutes les régions du Mali, qui vont agir en tant que médiateur. Objectif : réinstaller l'Etat dans à Kidal et améliorer le dialogue social dans le centre du Mali.

Une heure et quinze minutes de discours avec à la clef beaucoup d'annonces, mais peu de détail. Sur le plan de la sécurité, le Premier ministre a annoncé la création de nouveaux organes comme une police technique et scientifique, avant de promettre le renforcement des moyens militaires.

