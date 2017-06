S.M le Roi en contact étroit et permanent avec les différentes parties Plus »

Le Royaume du Maroc affirme que cette décision n'a aucun lien avec les aspects politiques de la crise entre l'Etat du Qatar et d'autres pays frères, sachant que la position du Maroc à ce sujet a fait l'objet d'un communiqué exhaustif du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rendu public dimanche 11 juin 2017 ».

Cette décision intervient en conformité avec les préceptes de la sainte religion islamique qui incite à la solidarité et l'entraide entre les peuples islamiques notamment en ce mois béni de Ramadan, conformément au verset coranique : «le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidée pour les gens et preuves claires de la bonne direction et du discernement».

