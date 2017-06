Congo-Kinshasa: Procès sur l'assassinat des experts de l'ONU - L'audience de nouveau renvoyée

Un groupe d'hommes armés et cagoulés a procédé dans la nuit de samedi à dimanche… Plus »

S'agissant de ce procès, il faudrait rappeler le tribunal militaire de garnison de Kananga a commencé l'instruction depuis le 5 juin 2017. Il y a seize prévenus qui sont jugés, dont quatorze par défaut. Cela, pour plusieurs infractions en rapport avec l'assassinat, en date du 12 mars 2017, de deux experts de l'ONU : l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaïda Catalan. Les deux prévenus qui se trouvent dans le box des accusés sont Evariste Ilunga et Daniel Mbayi Kabasele.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.