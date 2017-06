Afrique: Sommet du G20 - Berlin pour un soutien au continent

La chancelière allemande milite pour des investissements accrus sur le continent

Depuis hier, l'Afrique occupe une place de choix dans les échanges à Berlin entre l'Allemagne et de nombreux dirigeants africains et les institutions financières internationales. L'hôte de cette rencontre, Angela Merkel, la chancelière allemande qui assure la présidence tournante du G20 ne cache pas son ambition d'attirer les investisseurs en Afrique et réduire les migrations vers l'Europe.

Ainsi en prélude au Sommet du G20 qui va se tenir à Hambourg dans quelques semaines, il est question de « renforcer la coopération pour un développement économique durable des Etats africains » selon une porte-parole de la chancelière allemande. Angela Merkel lie les investissements en Afrique à la réduction des migrations vers l'Europe.

Pour elle, il est question de s'attaquer aux causes de la migration en offrant des perspectives aux populations dans leurs pays. Et L'Allemagne qui a accueilli ces dernières années plus d'un million de demandeurs d'asile sait de quoi elle parle.

Pour Angela Merkel, en ce qui concerne l'Afrique, il ne s'agit pas de donner au continent de l'argent sonnant et trébuchant. Il faut créer « une opportunité d'attirer les investissements, les bénéfices et les emplois».

En réalité, l'Allemagne veut apporter un soutien politique au continent afin de le rendre plus attrayant pour les financements privés internationaux. En mars dernier déjà, lors du G20 finances, plusieurs pays africains (Côte d'ivoire, Maroc, Rwanda, Tunisie) avaient été conviés aux travaux pour mettre sur pied le partenariat « Compact with africa ».

La rencontre qui se tient depuis hier à Berlin est ouverte à tous les pays africains ainsi qu'aux institutions financières internationales qui apportent un soutien technique aux Etats pour leurs réformes.