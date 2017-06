Samedi 10 juin 2017 à Kinshasa, les organisations de la Société civile se sont retrouvées en réunion, à l'initiative de la Commission épiscopale Justice et Paix de l'Eglise catholique. La discussion a porté sur le Programme accéléré d'actions de lutte contre les flux financiers illicites (FFI) dans les pays africains.

Pour imprégner les OSC congolaises de cette nouvelle initiative de gouvernance publique, Jean Mballa Mballa, administrateur du Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire (CRADEC), a présenté le contenu du Programme accéléré d'actions de lutte contre les FFI en Afrique.

La réunion avait pour objectif de contribuer à la génération de l'intérêt et l'appropriation de la lutte contre les flux financiers illicites et la campagne «Arrêtons l'hémorragie financière de l'Afrique » en RDC. Il s'agissait aussi de présenter et expliquer les mesures stratégiques qui peuvent, soit être facilement et rapidement entreprises au plan national ou alors permettre de jeter des bases pour des réformes à venir ; évaluer le niveau d'engagement de la RDC dans la campagne« Arrêtons l'hémorragie financière de l'Afrique ».

Dans l'économie qu'il présente de ce programme, Jean Mballa Mballa fait savoir qu'au plan continental, il y a une forte préoccupation des dirigeants sur les FFI et le financement du développement. Ceci porte une attention particulière sur les enjeux et défis tels que la fraude et l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, la fuite illicite des capitaux, la corruption, la criminalité financière.

A la suite de cette inquiétude, les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté le rapport du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique.

Aujourd'hui, les FFI apparaissent comme un problème grandissant en Afrique avec plus de 70 milliards de dollars en partance du continent noir. Face à la gravité du phénomène, les gouvernements africains, les organisations internationales, le secteur privé et la Société civile prennent l'engagement d'agir.

Le résultat est consigné dans un Programme accéléré d'actions de lutte contre les FFI que le gouvernement de la RDC peut utiliser comme point de départ pour aborder cette problématique dans la perspective d'une plus grande mobilisation des ressources financières domestiques et de la croissance. Ces ressources sont capitales pour l'atteinte des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, de l'Agenda 2030 du Développement durable, de l'Initiative d'Addis-Abeba sur le financement du développement et de la Vision minière africaine.

Initiative de trop ?

Le Programme accéléré d'actions de lutte contre les FFI se décline en quatorze mesures que les gouvernements peuvent immédiatement prendre pour catalyser leurs efforts de lutte contre les FFI. Les quatorze mesures sont regroupées en cinq axes dont concevoir une politique gouvernementale de lutte contre les FFI ; promouvoir la transparence financière ; accroître les efforts et pouvoirs d'application ; lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que prévenir la criminalité financière.

Dans le débat qui a suivi cet exposé d'éclairage, les participants ont soulevé des préoccupations pertinentes que suscite la problématique d'appropriation de cette nouvelle initiative de gouvernance publique. Entre autres préoccupations, l'utilité de cette initiative aux côtés de l'ITIE dans le secteur minier ; comment certifier l'authenticité de l'information produite par l'administration publique engluée dans la corruption ; difficulté d'accès à l'information publique ; capacités de traiter l'information sur les FFI...

Pour M. Mbala Mballa, la lutte contre les FFI va au-delà de l'ITIE dont l'existence est liée au gap entre les déclarations des entreprises et les encaisses au niveau des caisses de l'Etat alors que les FFI sont une question permanente de gouvernance publique. Pour certifier l'information de l'administration, l'expert camerounais propose de recourir à la contribution des entreprises pour savoir combien entre réellement dans la caisse de l'Etat. Le manque de capacités peut être comblé en se faisant accompagner par ceux qui ont les capacités, notamment les universités avec lesquelles il faut travailler en partenariat, a-t-il suggéré par ailleurs.

Pour déboucher sur le Programme accéléré d'actions de lutte contre les FFI, les OSC congolaises ont identifié les facteurs nationaux favorables et les défis à l'appropriation de la campagne ; les cibles idoines et où commencer.

Les organisations de la Société civile parties prenantes à la campagne de lutte contre les FFI en RDC sont la Commission épiscopale Justice et Paix (CEJP-Eglise catholique), l'Initiative locale pour le développement intégré (ILDI), la Commission Justice sociale et Paix (CJSP-Armée du Salut), le CENADEP, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois (CNCEIB) et l'Union des travailleurs du Congo (UNTC)...