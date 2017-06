Angola: Le pays accueille la Conférence "Enseignements sur la prospérité"

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont besoin de 65 millions dollars… Plus »

Le pasteur Joshua Mumba a considéré Creflo Dollar comme un " homme de Dieu" et une entité à laquelle les présidents, les reines, règnes, les ambassadeurs et les personnes singulières qui visitent le pays sollicitent des conseils à cause du message qu'il porte et transmet.

Ils estiment que cette rencontre apportera des solutions et leçons, ainsi que la sagesse biblique qui est ancienne d'une manière accessible à tous et dans tous les domaines de la vie humaine.

Selon eux, l'événement aura comme principal conférencier le révérand Creflo Dollar, dont la thèse sera basée sur les principes bibliques de l'Evangile et se destine à toutes les couches sociales comme les enseignants, économistes, hommes d'affaires, religieux, étudiants et autres invités.

Luanda — Une conférence sous le thème "Les enseignements sur la prospérité" grâce à travers la connaissance et la révélation, le rôle du genre et la grâce de notre espérance de la gloire, aura lieu à Luanda du 15 au 17 de ce mois, sous les auspices d'un groupe les hommes d'affaires angolais.

