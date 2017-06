Angola: Lunda Sul - Le Gouvernement réaffirme l'attention aux anciens combattants

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont besoin de 65 millions dollars… Plus »

Par conséquent, elle a appelé la Direction et l'Association des anciens combattants à redoubler d'efforts, s'engageant davantage dans l'amélioration des méthodes et formes d'assistance aux bénéficiaires.

Elle a dit que malgré la crise économique et financière qui affecte le monde, en particulier l'Angola, le Gouvernement angolais continuait à promouvoir des actions pour la dignité sociale des ex-combattants, améliorant des programmes d'assistance sociale et de réinsertion économique et productive.

Saurimo — Le Gouvernement continuera à accorder une attention particulière aux anciens combattants et vétérans de la patrie, en reconnaissance du sacrifice consenti en faveur de l'édification de l'Angola en tant que pays indépendant et souverain, a réaffirmé samedi dernier à Saurimo, la gouverneure de la province de Lunda Sul, Cândida Narciso.

