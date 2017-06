Maroc: Signature d'une convention pour le soutien du RCOZ

S.M le Roi en contact étroit et permanent avec les différentes parties Plus »

Il a insisté sur la nécessité de doter l'équipe d'une aire de jeu respectant les normes requises permettant à l'équipe dc continuer à briller et à réaliser des exploits. Sachant qu'il y a une possibilité de lui réserver un terrain de cinq hectares à la périphérie d'Oued-Zem, en plus d'une contribution de deux millions de dirhams du conseil provincial et de la subvention de la fédération.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le gouverneur a mis en exergue les bons résultats obtenus par l'équipe qui lui ont permis l'accession en première division, et ce grâce aux efforts du bureau dirigeant, du staff technique, des joueurs, des supporters, des autorités locales et des services sécuritaires.

L'accord vise à soutenir l'équipe du RCOZ via une enveloppe de 10 millions de dirhams. Cinq millions de dirhams pour la gestion de l'équipe et cinq millions supplémentaires pour la réhabilitation du stade Municipal de Oued-Zem.

