Maroc: Le Maroc prêt à offrir ses bons offices dans la crise du Golfe

«Aussi, et si les parties le souhaitent, le Royaume est disposé à offrir ses bons offices en vue de favoriser un dialogue franc et global, sur la base de la non-ingérence (...)», conclut le communiqué.

S.M le Roi Mohammed VI a «appelé l'ensemble des parties à faire preuve de retenue et de sagesse, alors que le Maroc «se sent intimement concerné par cette crise, sans y être directement impliqué», et «privilégie une neutralité constructive», selon Rabat.

«En raison des liens personnels solides» entre le Souverain et les dirigeants du Golfe, «et tenant compte du partenariat stratégique singulier avec ces Etats», le Royaume «a veillé à ne pas verser dans les déclarations publiques et les prises de position hâtives», explique Rabat, qui sort pour la première fois de son silence sur le sujet.

Le Qatar se retrouve isolé depuis la décision prise lundi par Riyad, Abou Dhabi, Manama et Le Caire notamment de rompre leurs relations diplomatiques avec Doha, accusé de «soutenir le terrorisme» et de se rapprocher de leur rival iranien.

«Le Maroc suit avec une grande préoccupation la détérioration, ces derniers jours, des relations entre l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Egypte et d'autres pays arabes d'un côté, et l'Etat du Qatar de l'autre.

Le Maroc est grandement «préoccupé» par la crise actuelle dans le Golfe, et «disposé à offrir ses bons offices» pour aider à la résoudre, déclare dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

