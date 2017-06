Maroc: L'évolution de l'économie nationale, tributaire de l'innovation et de la créativité

S.M le Roi en contact étroit et permanent avec les différentes parties Plus »

Il a, en outre, estimé que l'amélioration de la performance des petites et moyennes entreprises passe nécessairement par le renforcement de la compétitivité économique et l'ouverture sur de nouveaux marchés, appelant à tirer profit de l'expérience des pays pionniers dans ce domaine.

Ce n'est pas un hasard si les entreprises marocaines les plus innovantes sont celles qui résistent mieux à la concurrence internationale, a fait remarquer le professeur, citant l'exemple de plusieurs entreprises marocaines ayant connu un grand succès à l'échelle continentale et internationale.

L'évolution de l'économie nationale est tributaire de l'innovation et de la créativité, a affirmé récemment à Casablanca, Hamid Bouchikhi, professeur de management et d'entrepreneuriat à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) de Paris.

