Angola: Huambo - Des toxicomanes avec de meilleures conditions de logement

Dans son discours, João Baptista Kussumua a déclaré qu'il espérait que le projet puisse aider à lutter contre la consommation de drogues et des boissons alcooliques, un mal qui détruit les jeunes et laisse des séquelles et le désespoir des familles d'une société qui se remet des conséquences de la guerre.

L'infrastructure, rouverte par le gouverneur de Huambo, João Baptista Kussumua, a été modernisé avec les fonds de l'Église catholique et de la Sonangol. Elle dispose de 15 chambres, deux salles à manger, une chapelle, une cuisine, garde-manger, des salles de bain et des salles de loisirs, avec une capacité d'accueillir 44 jeunes, contre les 25 précédents.

