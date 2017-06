Cote d'Ivoire: Wilmots - « Je vais demander un peu de patience »

La Côte d'Ivoire a très mal débuté les éliminatoires de la CAN 2019 en s'inclinant à domicile samedi contre la Guinée (3-2). Une défaite qui arrive quelques jours après la déculottée subie contre les Pays-Bas en amical (5-0). En conférence de presse, Marc Wilmots, le sélectionneur des Eléphants, a demandé du temps pour mettre en place une équipe solide.

« Je sais que le peuple demande beaucoup. Son équipe est en totale reconstruction avec des jeunes joueurs. Alors, je vais demander un peu de patience. On rebâtit l'équipe », a rappelé Wilmots.

« Dans la volonté, on doit encore faire plus et donner plus. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il nous reste encore cinq matches. Si la Guinée a gagné ici, nous pouvons aussi gagner chez eux », a-t-il ajouté.