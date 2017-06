Angola: L'Israël alloue plus de 20 millions $ pour l'agriculture et l'eau

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont besoin de 65 millions dollars… Plus »

L'objectif principal de la future Chambre Angola-Israël de commerce est de promouvoir l'entrée en Angola de plus d'entreprises privées et de stimuler le commerce et les relations économiques existant entre les deux Etats dans divers domaines.

« Nous cherchons des entreprises locales qui veulent se développer et améliorer leurs activités dans leur domaine d'action. Nous sommes prêts à fournir des technologies qui, en plus de l'irrigation, visent également à augmenter la capacité de production, en particulier les légumes, sont les eaux comme les engrais », a-t-il ajouté.

À son tour, l'homme d'affaires Amos Tamir a dit qu'il envisageait investir en Angola, fournissant des logiciels de contrôle des produits et du système d'eau d'utilisation réutilisable, ce qui contribue à économiser l'eau et à maintenir des plantes avec des engrais.

L'homme d'affaires israélien travaillant dans le secteur de l'électronique et de la technologie, Ady Segal, s'attend à des investissements, des partenariats ou des dans son secteur d'action « parce qu'il construit des systèmes solaires pour les entreprises opérant dans le secteur de l'énergie et des télécommunications.

