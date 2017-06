Angola: Le pays et Israël parient sur les petites et moyennes entreprises

Luanda — Les partenariats entre l'Angola et Israël devraient se centrer sur les petites et moyennes entreprises afin d'encourager la classe entrepreneuriale nationale privée, favorisant leur développement et la création d'emplois, a déclaré lundi, à Luanda l'ambassadeur de l'Angola l'Etat d'Israël, Feliciano António dos Santos.

Selon le diplomate, les petites et moyennes entreprises sont les principaux supports de l'économie moderne, y compris ceux des pays développés, car elles contribuent à la réduction du chômage.

Prenant la parole à l'ouverture du 1er Forum entrepreneurial Angola - Israël, sous le slogan «Ensemble pour le développement », Feliciano António dos Santos a déclaré que l'Angola enregistrait un niveau satisfaisant de croissance économique, étant une terre de grandes opportunités d'affaires.

Après la reconstruction des infrastructures ravagées par la guerre, il a dit que l'Angola était entré dans la phase de la modernisation, durabilité et la croissance économique.

A cet effet, l'ambassadeur rappelle qu'il a été créé le Plan national de développement, en cours depuis 2013, visant à améliorer la qualité de vie des Angolais, transformant la richesse potentielle qui constituent ses ressources naturelles en richesse réelle tangibles.

« Pour atteindre cet objectif, entre autres facteurs, il s'avère nécessaire d'augmenter la productivité et de transformer, moderniser et diversifier la structure économique du pays », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que la croissance de l'économie angolaise était d'une importance cruciale, avec l'appui de la diversification de la structure économique nationale «d'où l'importance des partenariats étrangers, en particulier dans le transfert de technologie vers le ays».

Feliciano António dos Santos a précisé que l'Angola était ouvert aux investissements étrangers, car c'est dans ce contexte qu'il coopère avec plusieurs pays, dont Israël.

En ce qui concerne la proposition de la Chambre de commerce binationales Israël-Angola, l'ambassadeur projette l'établissement d'un «jumelage » et une contribution manière significative pour le renforcement des relations amicales et de coopération entre les deux Etats.

Selon lui, la création de la Chambre va stimuler le commerce et les relations économiques entre les deux pays dans plusieurs domaines, considérés comme positifs au cours des dernières années, à en juger par la présence active des entreprises israéliennes dans le pays.

Il a rappelé qu'Israël faisait partie des pays qui a dess entreprises en Angola opérant principalement dans l'agriculture, le diamant, la santé, l'éducation et les télécommunications, ainsi que de caractère humanitaire.

Selon l'ambassadeur, avec la création de la future Chambre de Commerce Angola-Israël, l'on s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires, car plus d'entreprises israéliennes pourraient s'installer en Angola, développant un partenariat mutuel et bénéfique.

L'évènement compte sur la participation des hommes d'affaires angolais et israéliens liés à la Chambre de commerce Angola-Israël pour aborder des thèmes comme « Opportunités d'affaires en Angola » et « Investir en Angola ».

L'objectif principal de la future Chambre Angola-Israël de commerce est de promouvoir l'entrée en Angola de plus d'entreprises privées et de stimuler le commerce et les relations économiques existant entre les deux Etats dans divers domaines.

