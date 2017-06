Angola: L'Eglise considérée comme "Partenaire Privilégié" dans le Processus Elerctoral

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont besoin de 65 millions dollars… Plus »

Il faut pratiquer l'amour et le pardon, afin qu'il y ait des familles bénites, humanistes et capables de servir la société, sans rien exiger en contrepartie, a-t-elle ajouté, appelant les citoyens à chercher toujours le bonheur du prochain et à vivre en harmonie dans la société.

Félicitant l'Eglise pour son initiative de Plate-forme chrétienne, eu égard aux grands défis que le pays cherche à relever dans l'harmonisation de la famille, l'amour à la patrie et au prochain, la directrice nationale des Questions religieuses a souligné que "chaque citoyen doit oeuvrer pour la préservation et le maintien de la paix" dans le pays.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.