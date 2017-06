Angola: Rede Camponesa compte exporter 50.000 Tonnes de produits par an

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont besoin de 65 millions dollars… Plus »

Le responsable, qui s'exprimait lors du lancement du programme Angola-Aircargo Export, a expliqué que le processus d'exportation serait fait à partir de quatre vaisseaux de stockage et embarcation de marchandises installés dans un secteur de six hectares de Teca 2, disponibilité par l'ENANA, Entreprise publique.

Organisée par le Consorcium "Rede Camponesa" (Réseau Paysan), cette action, développée en partenariat avec l'Entreprise Nationale d'Exploitation Aéroportuaire et de Navigation Aérienne (ENANA) et la compagnie Brussel Airlines, s'inscrit dans le programme Angola-Aircargo Export, qui vise à dynamiser les exportations angolaises et relier tous les potentiels opérateurs de diverses chaînes de production des denrées périssables sujets à exportation aérienne.

Luanda — Cinquante mille tonnes de produits agricoles seront exportées annuellement, dès l'année 2018, depuis le Terminal des denrées périssables de Luanda dit "Teca 2", dans le but de diversifier l'économie et de promouvoir l'exportation de la production nationale.

