Sénégal: Bradage des terres de la Corniche - Une plainte annoncée contre la mairie de Point E, de hauts fonctionnaires et l'hôtel Terrou-bi

Pour stopper le bradage des terres le long de la Corniche, les responsables de la Plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral (Perl) vont déposer une plainte contre la mairie de Point E, l'hôtel Terrou-bi et de hauts fonctionnaires de l'Etat. Des avocats sont commis pour défendre ce dossier judiciaire et permettre de sauver la corniche.

Les membres de la Plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral (Perl) continuent de dénoncer le bradage des terres le long de la corniche de Dakar. En conférence de presse le 10 juin, Pierre Goudiaby Atépa, président d'honneur de la Perl, et ses amis ont réaffirmé leur combat pour la sauvegarde de la corniche. Selon lui, ce sont de hauts fonctionnaires de l'Etat qui distribuent des terrains à des tiers qui les reprennent pour les vendre plus chers. « Une plainte a été déposée auprès de l'Ofnac pour apporter des éclairages sur ces ventes », a précisé M. Goudiaby qui a qualifié ces ventes de scandales puisqu'on brade des terres qui appartiennent à tous les Sénégalais.

« Le Terrou-bi s'est engagé à restituer la plage des enfants. Il n'en est rien. Pis, il y a, aujourd'hui, tout autour de la mer, des fondations et des immeubles en cours de construction sur un espace pour lequel le chef de l'Etat avait promis qu'il y aurait un concours d'architecture pour être aménagé espace public. Il n'en est rien là aussi », a regretté le président d'honneur de la Perl. Il a d'ailleurs invité le président de la République a donné des instructions pour que l'on arrête tous les travaux de construction de bâtiments sur la corniche.

« Cependant, nous n'attendons pas tout cela, parce que nous avons commis des avocats qui vont déposer une plainte contre l'hôtel Terrou-bi et le maire de Point E qui a délivré des permis de construire », a informé Pierre Goudiaby.

Me Massokhna Kane fait partie des avocats commis pour défendre ce dossier devant les instances juridictionnelles. Il a qualifié les constructions le long de la corniche de crime. Selon lui, le littoral est un bien public qui appartient à tout le monde, surtout aux futures générations. « Malheureusement, on est en train de partager des terres de ce domaine à des fins purement commerciales », s'est désolé l'avocat, informant que les immeubles vendues le long de la corniche peuvent coûter jusqu'à 700 millions de FCfa.

« On n'a pas le droit, dans un pays civilisé, de priver les populations des plages. A Dakar, aujourd'hui, nous ne voyons plus la mer. Le combat de la défense de la corniche est donc une affaire de tous », a lancé Me Kane qui a averti les détenteurs des immeubles et autres baux sur le littoral que, tôt ou tard, ils perdront leurs biens parce qu'il y a des lois qui permettent au peuple de demander la réappropriation du bien commun. « Nous mettons en garde les gens qui sont en train de construire sur la corniche », a-t-il souligné.

La corniche, d'après le président de la Perl, Moctar Bâ, devrait être aménagée en espace vert avec des bancs publics, des lampadaires, des terrains de jeux ou de sport pour les jeunes. « Malheureusement, le littoral est transformé en immeubles commerciales au détriment du peuple. Tout cela va cesser parce qu'il y a des procédures judiciaires engagées contre ceux qui bradent les terres de la corniche », a-t-il informé. M. Bâ et ses camarades n'écartent pas d'engager les procédures judiciaires sur le plan international pour sauver la corniche.