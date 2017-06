Congo-Kinshasa: Communauté internationale - Le bras de fer

Face aux violences du Kasaï au cours desquelles deux experts onusiens ont perdu la vie, le Haut commissaire aux droits de l'Homme Zeïd Al Hassan a tranché net : «Nous avons l'impression que la RDC est devenue une jungle où règne l'impunité.

L'enquête internationale s'impose ».Du coup, les tergiversations et autres manœuvres de Kinshasa au sujet de cette exigence de vérité tombent caduques et relancent un bras de fer avec la communauté internationale.

La rupture devient inévitable entre la Communauté internationale représentée par les super puissances planétaires agissant sous le couvert de l'ONU et des dirigeants congolais qui ont embouché le discours « souverainiste » de mobilisation des troupes. Les violences au Kasaï sont cet élément manquant qui va faire sauter la voûte contenue pendant une longue période d'acceptation des provocations, de mépris et de volonté manifeste d'instauration du chaos. La communauté internationale en a marre de même que les autorités se sentent suffisamment « fortes » pour faire face à la colère de ces puissances qu'ils qualifient « d'impérialistes ». Avec la volonté d'imposer une commission d'enquête non seulement sur l'assassinat de deux experts mais aussi de tous les massacres commis dans le Kasaï, le bras de fer est devenu inévitable entre le gouvernement et l'ONU.

Quid ? La situation qui prévaut en République démocratique du Congo préoccupe la planète entière, particulièrement l'ONU qui a la charge d'assurer et de garantir la sécurité à travers le monde. En lieu et place des élections pour consolider la paix et la démocratie, le président Joseph Kabila et sa majorité ont opté pour un maintien au pouvoir en violation de la Constitution qui limite à dix ans maximum le mandat de tout Congolais qui accède à la magistrature suprême. Pour avoir consommé deux mandats successifs, ce dernier est désormais hors course. Mais par des stratagèmes de tous genres doublés d'une répression systématique de toute velléité de contestation de cette ligne politique, le président a décidé de s'offrir un mandat entier en dehors des règles préétablies. C'est de cette manière qu'il convient de justifier la décision de la Cour Constitutionnelle de proroger son mandat jusqu'à l'élection de son successeur.

Aussi curieux que cela puisse paraitre, et aux yeux de la communauté internationale et du peuple souverain, le président Kabila se veut la seule personne pouvant organiser la présidentielle de sa succession, au gré de ses intérêts et de son bon vouloir. Suite à la médiocrité de la classe politique, des voies sont explorées pour servir cette cause qui est contraire à la Constitution de la République et au pacte républicain signé à Sun city qui interdit à quiconque d'exercer indéfiniment le pouvoir comme l'avait fait le président Mobutu pendant 32 ans. C'est même pour cette raison qu'il a été gravé dans la Constitution de la République adoptée (par référendum) par le peuple congolais que l'alternance est une règle d'or pour éviter que des individus recourent à la violence pour exercer le pouvoir.

L'unique voie qui reste est l'application de la Constitution qui prévoit des élections à espaces réguliers ! Apparemment, la majorité au pouvoir n'en veut pas ! La violation de l'accord du 31 décembre qui ouvrait la voie à la normalisation entre dans cette stratégie de pourrissement en vue du maintien au pouvoir de son autorité morale. Toutes les déclarations allant dans le sens qu'il n'y aurait pas un troisième mandat se terminent toujours par un flou artistiquement entretenu du « qu'entendez-vous par troisième mandat ?»

Crise sécuritaire

En plus de cette crise politique aggravée, il y a la crise sécuritaire qui frappe le cœur du pays. Au Kasaï, des témoins parlent de milliers de victimes innocentes et d'un million de déplacés internes. L'ONU a identifié 42 fosses communes après les massacres liés à la mort du chef coutumier Kamuina Nsapu. C'est d'ailleurs ici que l'ONU expérimente directement le peu de cas que le gouvernement congolais accorde aux sanctions à imposer à tous ceux qui commettent ces exactions. Pareil dans l'est, où chaque jour des crimes sont commises sur des civils sans armes qui ne demandent pas mieux que la paix.

Le vote massif de l'est n'était-il pas fondé rien que la promesse de pacification totale du pays ? Désillusion complète avec la nouvelle épreuve qui vient d'être administrée à travers l'évasion massive de la prison de Beni attaquée par un commando lourdement armé. Mais les Congolais savent que Beni est scindé en deux par des opérations militaires qui ont englouti d'importants fonds publics. Comment ce commando composé d'hommes non identifiés a-t-il pu déjouer la vigilance des troupes dans une zone en opération militaire ?

Colère de l'ONU

La tragédie qui prévaut dans l'espace kasaien ne pouvait laisser indifférente la communauté internationale qui a réagi à travers le Haut commissaire aux droits de l'homme. « Nous avons un devoir envers les victimes et l'obligation d'envoyer un message aux auteurs de ces crimes que nous observons cela de près et que la communauté internationale s'engage pour mettre un terme à l'impunité endémique en RDC », a déclaré le week-end passé Zeïd Al Hassan. Le Haut commissaire ne se montre pas convaincu de la collaboration promise par les autorités congolaises relativement à l'éclatement de la vérité sur ce drame dont les effets continuent d'être ressentis jusqu'à ce jour.

Selon lui, « Les actes odieux commis dans le Kasaï semblent être d'une telle gravité qu'ils doivent interpeller la communauté internationale et en particulier le Conseil des droits d e l'homme. L'ampleur et la nature de ces violations et abus des droits de l'homme et les réponses systématiquement insuffisantes des autorités nationales nous obligent à demander une enquête internationale pour compléter les efforts nationaux ».

Enfonçant le clou, le lundi, Zeïd Al Hassan a posté un twit qui tranche net sur les manouvres de Kinshasa : «Nous avons l'impression que la RDC est devenue une jungle où règne l'impunité. L'enquête internationale s'impose ». il est donc inacceptable pour la communauté internationale qu'autant de morts passent par « pertes et profits » au nom d'un soi-disant souverainisme. Lorsque des preuves documentées mettent en cause une armée sur des massacres sur des populations civiles non armées, il fallait une pluie de sanctions internes et non un seul procès sur une vidéo partagée abondamment sur les réseaux sociaux.

La réponse insuffisamment motivée du gouvernement sur les efforts qu'il fournit en vue de la manifestation de la vérité sur les massacres du Kasaï ne put nullement donner satisfaction à l'ONU. Présente sur le sol congolais depuis deux décennies, celle-ci connait les limites de l'armée et de la justice congolaises. L'ONU sait aussi que la volonté de faire toute la lumière sur les massacres du Kasaï est inexistante parce que ces atrocités « tolérées » ne contrarient pas l'essentiel à savoir le maintien au pouvoir hors des urnes.

D'ailleurs combattre ces violences « terroristes » prendrait du temps qui pourrait laisser la voie à une longue période avant l'organisation des scrutins, particulièrement la présidentielle. Plus les choses trainent en longueur, mieux ça vaut pour justifier le statut quo. Voulant absolument faire toute la lumière, et n'étant pas concerné par ces stratégies du chaos, l'ONU est déterminée à mener jusqu'à la fin ce bras de fer avec les autorités congolaises.

L'Onu qui a l'expérience de la commission Amega bloquée par Mzée Laurent-Désiré Kabila ne se laissera pas prendre cette fois-ci. Le risque d'une guerre de cent ans entre l'Onu et la RDC se profile à l'horizon. Le glas sonne... .