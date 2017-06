Ile Maurice: Administration pénitentiaire - Les mineures du RYC enfermées pendant une semaine

Le même jour, quatre autres mineures ont été transférées dans le quartier de haute sécurité à la prison des femmes. Et les mineures restantes ont été enfermées pendant une semaine. Dans le jargon des Prison Officers, on appelle cela lock and key.

Les faits : le 27 mai, l'administration pénitentiaire a organisé une célébration, la veille de la fête des mères, pour les filles et les garçons du RYC dans le centre polyvalent de la prison. Un parrain a été trouvé et des mines ont été servies. La petite fête s'est déroulée sans encombre.

Une correction disproportionnée et à retardement. C'est ce à quoi s'apparente la décision d'envoyer, une semaine après qu'elles ont fait du désordre, soit le dimanche 4 juin, huit mineures du Rehabilitation Youth Centre (RYC) dans les Detention Rooms du Correctional Youth Centre. Quatre autres ont été transférées au quartier haute sécurité à la prison des femmes. Et quelque 22 jeunes filles devaient être enfermées dans leur cellule pendant une semaine.

