Ile Maurice: 5ème édition du Rodrigues International Kitesurf Festival

Le spectacle sera au rendez-vous !

L'île Rodrigues, la destination touristique phare au coeur de l'océan Indien, à 1h30 de vol de l'île Maurice, accueillera dans un mois à peine, le rendez-vous sportif incontournable pour les pratiquants de kitesurf aujourd'hui. Cet évènement a pris un essor aussi important sur le plan médiatique jusqu'à représenter un festival qui s'impose au niveau mondial.

Après Nicolas Hulot en 2015, c'est Pauline Valesa, jeune Championne du Monde Jr Kitesurf Freestyle et Championne de France Senoir Kitesurf Freestyle 2016, qui a été choisie comme marraine de l'événement Kitesurf qui débute le 28 juin prochain.

Chacun se mobilise et c'est le branle-bas de combat sur l'île pour achever les préparatifs de ce rendez-vous attendu par tout un peuple. Du côté du 'Rodrigues Kitesurf Association' que préside Jean Sydney Clair, on affine le programme et le déroulement des compétitions qui verront s'affronter une vingtaine de kitesurfeurs venus de tout l'Océan Indien et du monde entier.

Si la Russe, Varvara Kazbanova ou encore, le jeune espoir du Kite mauricien, Louka Pitot couronné, Champion du Monde Jr Kitesurf Freestyle et Champion de France Jr Kitesurf Freestyle l'année dernière, ne seront pas du voyage à Rodrigues cette année, d'autres kiteriders régionaux seront présents. On y verra entre autres donc Zohra Ellapen, Roméo Pitot, Samuel Lamusse qui ont tous déjà confirmé leur présence. L'Australien Simon Witchermann, champion de Freestyle et Drany Clair, Lolotte qui défendent les couleurs de Rodrigues complètent la liste.

C'est bien sûr sur l'immense lagon de Rodrigues qui s'étend rappelons-le sur 200 km2 que les différentes épreuves de ce championnat de Kitesurf se dérouleront durant ces 5 jours. Avec comme point d'orgue un mini raid de 10 km et un second de 20 km. Le Kitesurf c'est également l'audace et l'acrobatie. Les meilleurs du freestyle rivaliseront. Des figures parfois incroyables et spectaculaires.

Pour tous les champions et amateurs de Kitesurf, l'île Rodrigues offre un terrain de jeu idéal et d'entraînement en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle le spot 'Anse Mourouk' en face de l'hôtel Mourouk Ebony où seront logés bon nombre de compétiteurs a été choisi. Il est considéré parmi les trois meilleurs spots du monde. Pas seulement à cause de la superficie exceptionnelle de son lagon mais aussi pour les températures agréables tout au long de l'année et tout simplement pour le charme et sa beauté qui séduisent tous ceux qui la découvrent.

Pour le tourisme Rodriguais, le Festival International Kitesurf constitue un point pour la promotion de l'île. Une façon surtout de décliner l'image d'une île préservée, nature, écolo. Une occasion également de démontrer la simplicité et la chaleur de l'accueil de ses habitants mobilisés eux aussi par cet évènement. La manifestation sera d'ailleurs comme l'an passé une fête avec de multiples concerts. Rendez-vous pris le 2 juillet en clôture du Festival pour un concert d'Aubin Agathe qui promet déjà. A ses côtés se produiront 'en live' les frères Brique. Olivier et David !

Les retombées médiatiques et économiques sont réelles pour l'île dont les efforts pour un tourisme durable sont soulignés partout. Pour, Serge Clair, le Chef Commissaire, cet évènement est indéniable. 'Nous sommes satisfaits car l'île Rodrigues est désormais plus reconnue comme une destination à part et est souvent citée de plus en plus pour son respect de l'environnement, son développement bien réfléchi, ménageant l'avenir et préservant l'équilibre et la tranquillité de nos vies. .... En même temps Rodrigues parvient à accueillir chaque année plus de 40,000 touristes et c'est en gros une recette importante pour les commerces de l'île'.

L'office du Tourisme de Maurice a apporté son soutien à cet effort de mobilisation tout comme les fidèles sponsors parmi lesquels, Rockstar, RRA, l'Office du Tourisme de Rodrigues, le Pirates Lodge, Cotton Bay Resort & Spa, Tekoma Boutik Hotel Rodrigues ou encore Bakwa Lodge, Mourouk Ebony Hôtel sans oublier La belle Rodriguaise.

Pour sa part Air Mauritius offre une réduction de 20 % (sauf au départ de Maurice) à l'attention des Kitesurfeurs au départ des destinations qu'elle dessert. Les Australiens, Français, Sud-Africains... et Réunionnais vont sûrement pouvoir en bénéficier. Pour tous ceux qui veulent venir, qu'ils se rassurent. Le bureau de l'Office du Tourisme de Rodrigues leur trouvera un hébergement sur place. (Inscription & information - http://www.rodrigueskitesurf.com; Site : ot-rodrigues@intnet/mu : E-mail : info.rodrigues@intnet.mu)

Entretien avec Pauline Valesa (Marraine du Rodrigues International Kitesurf Festival 2017)

« C'est un honneur pour moi d'être à Rodrigues »

Pauline Valesa, 20 ans, a été couronnée Championne du monde Junior Kitesurf Freestyle et Championne de France Kitesurf Freestyle Senoir en 2016. Elle sera la marraine de la 5e édition du Rodrigues International Kitesurf Festival qui débute le 28 juin. Présente l'année dernière à Rodrigues, elle considère que Le spot 'Anse Mourouk' est classé par les meilleurs spots mondiaux pour le kitesurf...

Championne de France Junior Kitesurf Freestyle et Championne du monde Junior Kitesurf Freestyle en 2016, on imagine que vous avez commencé très jeune le kitesurf...

Oui j'étais jeune. J'avais 11 ans quand mon père m'a fait découvrir le kitesurf. Pourtant à cette époque nous vivions loin de la mer dans un village de la Drôme. Nous faisions beaucoup de route en camping-car pour rejoindre des spots dans le sud de la France ou en Grèce durant les grandes vacances... Ensuite cela a été plus facile car deux ans plus tard nous nous sommes installés en Nouvelle-Calédonie. J'avais 14 ans et j'ai pu m'y mettre à fond. J'étais à 5 minutes d'un spot où je pouvais m'entrainer. Je le faisais presque tous les jours. A partir de ce moment j'ai amélioré mon niveau.

Le spot 'Anse Mourouk' (Rodrigues) est considéré parmi les trois meilleurs spots mondiaux par de nombreux Kitesurfeurs. Vous partagez cette opinion ?

J'ai eu l'occasion de découvrir l'île Rodrigues pour la première fois l'an dernier lors d'une tournée avec mon sponsor (F-One) et je partage entièrement cet avis. C'est un lieu incroyable pour le kitesurf en toute sécurité. Il y a du vent quasiment tous les jours, du soleil. L'eau est à une température idéale. Le lagon couleur turquoise. Je ne crois pas que l'on puisse rêver mieux !

Qu'est ce qui vous parait le plus difficile à maitriser dans votre discipline ?

Je pratique le kitesurf freestyle en compétitions depuis environ 3 ans et j'avoue que c'est le stress qui pour moi est encore le plus difficile à surmonter. Je travaille à le maitriser...

Non seulement vous allez être la marraine de ce 5ème Rodrigues International kitesurf Festival mais aussi une compétitrice redoutable. Connaissez-vous déjà quelques-uns des kitesurfeurs engagés dans les différentes épreuves ?

Je suis ravi, et c'est un honneur pour moi d'être la marraine de cette 5ème édition du kitesurf festival de Rodrigues. Je ne sais pas encore qui sera présent dans les différentes épreuves. En tous cas, j'ai hâte de revoir les champions de Rodrigues, de Maurice, de la Réunion que j'ai rencontrés l'an dernier.