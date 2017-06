Cameroun: VIH SIDA - 4,3% de prévalence, 104 400 personnes vivant avec la maladie dans le Littoral

Le Dr Noel Essomba avant la phase des questions réponses avec les journalistes a d'abord fait l'état des lieux. De cet état, il ressort qu'avec 4,3% de prévalence, on estimait à 104 400 PVVIH vivant dans le Littoral avec seulement 32 882 sous traitement ARV, soit 31,5% et les enfants représentaient 3,7% de ces chiffres en 2015.

L'évaluation des performances démontre que 25 600 personnes ont été dépistées entre octobre 2016 et avril 2017. Ces performances ont été jugées insuffisantes, ce qui a obligé le recrutement de 86 APS par la CNLS (en plus des 107 existants) et de 86 APS par le partenaire PEPFAR. Pour l'identifier et mettre plus des personnes sous traitement, le Centre des opérations des urgences sanitaires à été activé le 1er mai 2017 au ministère de la santé publique, son but étant de booster les activités du programme de lutte contre le VIH/Sida dans les districts de Deïdo à Douala et Djoungolo à Yaoundé.

Des stratégies mises sur pied pour l'atteinte des objectifs du gouvernement dans le cadre de cette campagne sont entre autres : le déploiement de deux équipes de l'unité mobile du GT-R Littoral pour booster le dépistage ; le dépistage dans les stations services et grands carrefours ; renforcement du dépistage de routine dans les formations sanitaires ; la gratuité de tous les services du dépistage à la mise sous traitement dans les fosa de Deïdo ; appel et initiation de tous patients pré-TARV; recherche active des perdus de vue; le modèle familiale de dépistage ; gratuité de la charge virale ; autorisation et formation des nouvelles unités pour offrir le paquet complet des soins aux PVVIH et les campagnes de santé impliquant le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et le VIH/Sida dans les formations sanitaires de Deïdo.

Un mois après, le coordonnateur du Gtr se dit satisfait et espère faire mieux ce mois de juin 2017. Selon Dr Noel Essomba, cette stratégie constitue une occasion idoine pour amener le maximum de personnes à connaître leur statut sérologique, à mettre sous traitement toutes les personnes testées positives, à rechercher celles qui ont abandonné leur traitement et à inciter à plus de solidarité envers les personnes vivant avec le VIH. D'où l'urgence de la conférence de presse dont l'objectif était non seulement de faire le point sur les activités de lutte contre le VIH/Sida dans le district de Deïdo, mais aussi de sensibiliser les populations sur l'importance de la campagne. "L'implication de la presse dans cette sensibilisation en vaut vraiment la peine", a précisé le chef de district de Deïdo.

Pour la réussite de cette campagne, le district de Déido en partenariat avec HIV FREE LITTORAL a renforcé le dépistage, les liens aux unités de soins, la mise sous traitement ARV, la rétention sous soins et le suivi biologique à travers l'examen de la charge virale. "Des stratégies sont pensées et mises en œuvre depuis 2012 déjà, avec l'engagement du gouvernement à éliminer la transmission Mère-enfant du Vih!/Sida par le passage de l'option A à B+ avec trois objectifs majeurs: renforcer la réponse nationale face à l'épidémie du VIH, parvenir à l'élimination des nouvelles infections pédiatriques et maintenir les mères en vie." A-t-il relevé.

Notons que depuis 2015, cette stratégie est implémentée dans toutes les formations sanitaires de la région du Littoral. La conséquence directe est une diminution des enfants infectés nés des mères VIH+ à moins de 2%.

Il est donc important que chaque camerounais connaisse son statut sérologique afin d'être pris en charge. " La prise en charge est gratuite dans l'ensemble du pays", a-t-il déclaré. Cette gratuité est prescrite par la très haute hiérarchie. Selon les enquêtes de 2011 faites par l'EDS, la région du Littoral en terme de prévalence est la moins touchée, et le souhait du coordonnateur du Gtr/Sida est de voir ce taux diminué. La tranche la plus touchée varie entre 20 et 39 ans, et c'est la tranche la plus mobile.

Le Cameroun a adopté les objectifs 90-90-90 de l'ONUSIDA qui vise à l'identification de 90% des camerounais vivant avec le VIH/Sida, la mise sous traitement ARV d'au moins 90% des patients dépistés VIH positive et avoir une suppression virale pour 90% des patients sous traitement.

Pour atteindre ces objectifs d'ici décembre 2017, le district de Deïdo en partenariat avec HIV FREE LITTORAL, compte beaucoup sur l'accompagnement de la la presse.