Burkina Faso: VIH SIDA - La Banque mondiale au front

Voilà plus de 30 ans que le Burkina Faso est engagé dans la lutte contre le Sida. Plusieurs partenaires l'ont rejoint dans ce combat. Est de ceux-là, la Banque mondiale, dont une partie de son financement est orienté vers la Prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME) du VIH/Sida.

La transmission du VIH/Sida de la mère à l'enfant est à l'origine de la majorité des infections à VIH chez les enfants. Elle constitue une entrave pour le développement social et économique d'un pays. Au Burkina Faso, les facteurs de risques de la transmission du VIH de la mère à l'enfant sont liés à la grossesse, à l'accouchement et à un allaitement traditionnel au sein prolongé jusqu'à l'âge de deux ans.

Dans sa lutte contre la pandémie, le Burkina s'est engagé à réduire véritablement cette forme de transmission du VIH/Sida. Grâce à cet engagement, des résultats probants ont été enregistrés ces dernières années. Ainsi, le taux de prévalence national est passé de 7,17% en 1997, 1% en 2014 et à 0,92% en 2015. Cette baisse au niveau de la population générale s'est répercutée sur le taux de transmission résiduelle du VIH de la mère à l'enfant. Sur la période allant de 2012 à 2015, on observe une baisse de ce taux. Ainsi, il est passé de 6 % en 2012 à 5,94 % en 2015. Cependant, ce taux a connu une hausse considérable en 2016 atteignant 8,2 %. Cette situation, selon le Dr Emille Badiel de la direction de la santé de la Famille, s'explique par la faible opérationnalisation de la délégation des tâches au niveau des services de la Prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME), la faible qualité des soins offerts, l'insuffisance de l'observance du traitement Anti-retro-viro (ARV) et le suivi inadapté du couple mère-enfant.

Quant à la prévalence chez les femmes enceintes dans les sites sentinelles, le rapport 2016 de la sérosurveillance indique que le taux passe de 1,7 % en 2012 à 1,2% en 2016 chez les femmes enceintes de 15 à 49 ans et de 0,7 % à 0,6 % pour celle de 15 à 24 ans. Ce résultat a été possible grâce à l'intervention de multiples partenaires, notamment celle de la Banque mondiale.

L'adhésion des conjoints, l'autre bataille

Plusieurs partenaires interviennent dans le cadre du panier commun de la PTME au Burkina Faso. Il ressort dans le manuel d'exécution et de gestion du fonds commun pour la mise en œuvre du projet santé de la reproduction/volet VIH/sida de juillet 2016, que la Banque mondiale (BM) finance à 93,63 % le panier commun. Au coordonnateur de l'unité de gestion financière du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST au Burkina (CNLS/IST), Seydou Kabré, d'ajouter que la BM alloue 250 millions de F CFA/an à la PTME au Burkina.

A l'en croire, ce montant est réparti dans les structures techniques de mise en œuvre de la PTME. Il confie également que le CNLS/IST entend éliminer la transmission de la mère à l'enfant du VIH d'ici à 2020 au Burkina. La Fondation pour le développement communautaire (FDC) qui reçoit du CNLS/IST le financement de la Banque mondiale a intégré ce programme PTME depuis 2004 et intervient dans les provinces du Sanmatenga et du Yatenga du Burkina Faso.

Elle accompagne les districts de la zone dans la mise en œuvre du programme PTME à travers la formation des agents de santé sur la PTME, le dépistage, le renforcement du plateau technique par l'acquisition des intrants pour le dépistage des femmes et de leurs conjoints. Ces districts sont aussi dotés de consommables et de matériels d'accouchement. La FDC reçoit chaque année, environ 85 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du programme PTME dans ses districts d'intervention.Plusieurs acquis ont été engrangés dans le cadre de la PTME. Pour le coordonnateur du Projet PTME à la FDC, Christian Kaboré, l'apport de la BM est indiscutable pour le programme PTME. Il soutient que sur le plan institutionnel, la fondation a acquis une expertise confirmée en matière des interventions ciblées grâce à la Banque mondiale.

De même, sur le plan terrain, il révèle que le taux d'adhésion des femmes enceintes au niveau des activités et des services de la PTME a connu une hausse. Il est passé de 22,69% en 2006 à 103,36 % en 2014 pour les formations sanitaires de Kaya, partenaires de la FDC. Et de 37,51% en 2004 à 104,55% en 2014 pour celles de Ouahigouya. Le coordonnateur du projet PTME à la FDC, Christian Kaboré avoue que cette grande adhésion des femmes enceintes a permis de réduire le taux de transmission résiduelle de la mère à l'enfant par le VIH. « Actuellement, l'adhésion des femmes est acquise et nous travaillons à faire adhérer les conjoints des femmes à la PTME», indique-t-il.

A travers des activités ponctuelles que la FDC organise également dans les collèges, elle touche les filles enceintes de 15 à 24 ans. Elle diversifie les activités en impliquant des associations féminines et le monde scolaire à travers des clubs-santé de la Reproduction/PTME. Cette cible stratégique que sont les élèves, leur permet d'atteindre les parents. « Et chaque année, nous touchons plus de 600 jeunes dans les lycées, en les sensibilisant à la santé sexuelle et reproductive en générale et à la PTME en particulier », dit-il. Malgré les efforts des partenaires dans le financement de la PTME, des difficultés demeurent. A entendre le coordonnateur de la FDC, la rareté et l'insuffisance des ressources financières sont des difficultés majeures qui freinent la PTME.