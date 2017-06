Burkina Faso: Amélioration de la fertilité des sols

Pour M. Traoré, ce projet de recherche s'inscrit dans le cadre du « partenariat de la recherche scientifique et technologique pour le développement durable ». Il traduit la matérialisation de la convention de collaboration entre l'INERA et la JIRCAS du Japon signée en septembre 2014

Ainsi, les méthodes qui seront utilisées sont le traitement à la chaleur, le traitement sur des plantes et d'autres méthodes qui feront appel à l'expertise japonaise », a expliqué le coordonnateur du projet, par ailleurs, directeur de l'INERA, Hamidou Traoré. Le travail se fera en équipe pluri-institutionnelle composée du Centre international de recherches agricoles et scientifiques du Japon (JIRCAS), de l'Université de Tokyo (Japon), de l'INERA, de l'Institut du développement rural de l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso (IDR/UPB) et des structures de développement.

Ce projet vient à point nommé car pour lui, il vise la fabrication d'engrais minéraux à base de phosphate et l'amélioration de l'application directe de celui-ci en fonction des systèmes de culture. Il s'agira donc, à travers celui-ci, d'élaborer des stratégies et des techniques efficaces d'utilisation du phosphate naturel. « Il faut donc trouver des approches novatrices pour solubiliser pour que ce minerais soit disponible pour les plantes.

Des études ont démontré que le phosphore est important dans la nutrition des plantes. Cependant, environ 80% des sols en Afrique manquent de phosphore. Ce qui joue sur la productivité agricole. Pourtant, le Burkina Faso dispose de gisements minéraux (près de 100 millions de tonnes) dont l'exploitation et l'utilisation pourraient contribuer à l'amélioration de la fertilité des sols. C'est pourquoi, l'Institut de l'environnement et de recherche agricoles(INERA) en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale(JICA) au Burkina Faso a mis en place un projet « Pour la mise en place d'un modèle de promotion des cultures par l'utilisation du phosphate naturel du Burkina Faso ». Le lancement est intervenu, le lundi 12 juin 2017 à Ouagadougou.

