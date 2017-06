Burkina Faso/Egypte: Audiences présidentielles au Caire

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a accordé, lors de sa visite d'amitié et de travail en Egypte, des audiences à des personnalités issues du monde du football, de la diplomatie, de l'enseignement et des finances.

Le carnet d'audiences du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était chargé lors de sa visite d'amitié et de travail en république arabe d'Egypte, du 7 au 10 juin 2017. De jour comme de nuit, le chef de l'Etat a reçu à son pied-à-terre au Caire, le palais de Koubah, des personnalités issues du monde du football, de la diplomatie, de l'enseignement et des finances. Dans la journée du 8 juin, le locataire du palais de Kosyam a successivement reçu, le consul honoraire du Burkina Faso au Liban, Kamal Sioufi, une délégation de l'université d'Alexandrie conduite par le directeur de la filière francophone, Dr Mohammed Tewfik El Riwini, le groupe arabe Contractor et le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad.

Le consul honoraire du Liban a évoqué la situation de la communauté burkinabè vivant dans ce pays avec le président du Faso. «Les Burkinabè vivant au Liban, estimés autour de 2000 personnes, connaissent pas mal de difficultés liées à leur situation d'irrégularité. J'ai partagé ces problèmes avec le président, qui a été très réceptif. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie pour contourner ces difficultés», a indiqué M.Sioufi, à l'issue de son entretien avec le président du Faso.

D'ores et déjà, il a invité les Burkinabè voulant venir au Liban, à passer par des bureaux de placements «plus honnêtes», afin de minimiser les problèmes. La délégation de l'université d'Alexandre a parlé de collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la santé avec le chef de l'Etat. «Nous avons eu une discussion très fructueuse qui, je pense, donnera lieu à une collaboration universitaire et médicale au profit des populations», a affirmé le porte-parole, Dr El Riwini.

A l'entendre, la coopération va porter sur les échanges d'étudiants, de stagiaires, et de médecins en quête de spécialisation. «Les liens sont déjà noués, il reste maintenant à les fortifier. Nous sommes également prêts à organiser des caravanes dans le but de parcourir les campagnes pour soigner les Burkinabè», a-t-il ajouté.

Le Burkina invité au prochain sommet de l'OCI

L'entretien entre le chef de l'Etat et le nouveau président de la CAF a porté sur le développement du football africain. «Nous avons échangé sur la collaboration qui doit s'installer entre la confédération africaine de football et les autorités politiques en Afrique.

Ailleurs, le football peut être géré par le privé mais en Afrique, nous avons besoin de l'implication des autorités politiques pour pouvoir mener à bien la mission qui nous est assignée pour le développement du football africain», a rapporté le premier responsable de la CAF, Ahmad Ahmad. Il a également fait cas de l'organisation du grand symposium de sa structure à Rabat au Maroc, dans le but d'établir les différentes pistes pour le développement du football. «Ce sont les pays, au regard des situations, que ce soit au niveau de la CAF ou de la FIFA, qui tracent les axes de développement qu'ils veulent renforcer et, c'est à ce moment que la CAF ou la FIFA intervient pour l'exécution des projets», a-t-il précisé.

A ses côtés à l'audience, le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), le colonel Sita Sangaré a salué la disponibilité du chef de l'Etat. «Nous sommes honoré, que le président du Faso ait aménagé son agenda pour recevoir le président de la CAF. Cela augure certainement des lendemains meilleurs pour notre football. Les discussions ont été très franches et ouvertes et il a réaffirmé tout son soutien au nouveau président élu de la CAF», a-t-il dit.

Le vendredi 9 juin 2017, le président du Faso s'est entretenu avec l'ambassadeur du Kazakhstan en Egypte, Arman Issagaliyev. «J'ai transmis une invitation officielle de notre président, qui demande à ce que le chef de l'Etat Burkinabè participe à la rencontre de l‘Organisation de la coopération islamique (OCI), qui aura lieu en décembre prochain dans notre pays», a déclaré le diplomate après le tête-à-tête.

Il a ajouté, que Roch Marc Christian Kaboré a confirmé la participation du Burkina Faso à ce sommet. «Nous comptons beaucoup sur la participation du Burkina du Faso en vue de consolider les liens d'amitié et de fraternité. Le chef de l'Etat Burkinabè a promis d'effectuer une visite officielle au Kazakhstan en temps opportun», a conclu M. Issagaliyev, dont le pays produit du lait, du blé et du pétrole. Le samedi 10 juin 2017, dans la matinée, le président Kaboré a échangé avec le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Dr Benedict Oramah, avant de retourner au bercail. «Nous avons échangé sur les différents points de coopération entre notre banque et le Burkina Faso et revisiter les points de notre accord. Nous allons accompagner le PNDES à hauteur de 1.6 milliard de dollars», a déclaré l'audiencé.

Les secteurs concernés par cet accompagnement, a-t-il relevé, sont le coton, la construction de parcs industriels, de zones économiques spéciales, etc. Selon le Dr Oramah, sa banque pourrait aussi être d'un apport utile dans le développement des relations commerciales entre l'Egypte et le Burkina, dans le cadre du programme Egypte-Afrique mis en place par Afreximbank pour renforcer les liens de ce pays avec le reste du continent.