Burkina Faso: Transferts et gestion des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 Décembre

Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, chargé de la Décentralisation (MATD), à travers le Secrétariat permanent du Comité national d'organisation de la fête nationale du 11-Décembre (SP/CNOFN), a organisé, avec l'appui financier du Programme d'appui aux collectivités territoriales (PACT), un atelier national de réflexion et d'échanges sur le transfert et la gestion des infrastructures réalisées dans le cadre du 11-Décembre, du 5 au 7 juin 2017 à Tenkodogo.

Le thème de l'atelier a porté sur : «Transfert des infrastructures du 11-Décembre aux collectivités territoriales». «Transfert des infrastructures du 11-Décembre aux collectivités territoriales», c'est sous ce thème que les gouverneurs, les Présidents des conseils régionaux (PCR) et les maires des chefs-lieux des 13 régions du pays, se sont retrouvés, du 5 au 7 juin, dans la cité de «Zoungrantenga», afin de mener la réflexion sur cette problématique du transfert et de la gestion des infrastructures réalisées dans le cadre du 11-Décembre et de proposer les meilleures stratégies possibles permettant une exploitation rationnelle de ces infrastructures transférées afin d'accroître les ressources financières des collectivités territoriales.

«C'est un atelier qui va consister à recadrer ce que nous faisons au niveau du Comité national d'organisation du 11-Décembre et de réfléchir à la problématique même du financement et la programmation des infrastructures mais aussi de leurs transferts et parvenir à un consensus pour la gestion de ces infrastructures, parce que l'Etat consent d'importants moyens financiers pour leurs réalisations», a déclaré le Secrétaire permanent du Comité national d'organisation de la fête nationale du 11-Décembre, Boukari Khalil Bara.

Pour le SP/CNO du 11-Décembre, les raisons de l'organisation tournante de la fête nationale de l'indépendance est de permettre aux régions et communes qui abritent les cérémonies, de bénéficier d'infrastructures adéquates (stade, marché moderne, auberge, salle polyvalente, place de la Nation, gare routière, etc.), pour leur plein essor socioéconomique et institutionnel, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations locales et de l'accroissement des recettes des CT. L'objectif principal de cet atelier est de proposer les meilleures stratégies possibles permettant une exploitation rationnelle des infrastructures transférées afin d'accroître les ressources financières des collectivités.

«De Fada N'Gourma en 2008 à Kaya en 2016, de nombreuses infrastructures ont été réalisées pendant les festivités du 11-Décembre. Cependant, le constat aujourd'hui est que bon nombre de ces infrastructures sont inexploitées. Ce qui n'est pas tolérable dans un Etat où la décentralisation est un choix stratégique de développement», a déploré le Secrétaire d'Etat chargé de la Décentralisation, Alfred Gouba, à l'ouverture des travaux de l'atelier. Un constat partagé par le SP/CNO du 11-Décembre Boukari Khalil Bara qui ajoute que certaines infrastructures sont vouées à l'abandon, sans maître et sans propriétaire une fois les festivités terminées.

D'où la nécessité, selon le Secrétaire d'Etat chargé de la Décentralisation de trouver des mécanismes pour la gestion optimale de ces infrastructures par les collectivités territoriales qui en ont la responsabilité. Il a, en outre, précisé que dans le contexte de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), il est impératif d'être pragmatique, en inscrivant dans toutes les actions la rationalité, l'efficacité et l'efficience pour atteindre des objectifs de développement que s'est fixés le gouvernement.

Les participants ont, à la clôture de leurs travaux, formulé les recommandations suivantes : la première recommandation porte sur «la centralisation de tous les crédits alloués pour la réalisations de toutes les infrastructures du 11-Décembre au Secrétariat permanent du Comité national d'organisation de la fête nationale du 11-Décembre», la 2e porte sur «la construction des pied-à-terre du chef de l'Etat dans toutes les régions du Burkina Faso, la réhabilitation des pied-à-terre vandalisés, le transfert desdites infrastructures aux gouvernorats et la mise à disposition des crédits délégués conséquents pour leur entretien», la 3e recommandation porte sur «le transfert des ressources financières adéquates pour une gestion efficace et efficiente des infrastructures réalisées dans le cadre du 11-Décembre aux structures compétentes» et enfin, la 4e recommandation est relative au maintien de l'allocation d'une enveloppe financière de 300 millions de francs CFA à chaque province pour le financement des infrastructures dans le cadre du 11-Décembre.