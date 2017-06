Burkina Faso: Finales USSU - Les premières places ont été très disputées

Du 8 au 11 juin 2017, les différentes finales nationales de la saison 2016-2017 de l'Union des sports scolaires et universitaires (USSU-BF) des universités et grandes écoles ont eu lieu sur plusieurs terrains et plateaux à Ouagadougou. Nos reporters les ont suivies, et vous les font revivre.

L'université de Koudougou et les élèves policières championnes en football C'est au terme d'une rencontre d'un niveau technique appréciable que l'Université de Koudougou s'est adjugé la première place en football de l'Union des sports scolaires et universitaire des grandes écoles. L'Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou, son adversaire de la finale a semblé résister avant de craquer. En témoigne le score de 4-0 qui lui a été infligé. Ce qui n'est pas surprenant.

En effet, les étudiants venus de Koudougou plus techniques qu'entreprenants ont fait étalage d'un football simple et efficace. Le podium est complété par l'Institut des Sciences des Sports et du Développement humain (ex-INJEPS). Chez les dames, seulement trois équipes se sont inscrites pour la compétition. Ce qui a poussé les organisateurs à organiser un tournoi triangulaire. Dans ce système, c'est l'Ecole Nationale de Police (ENP), pour avoir enregistré deux victoires, qui est montée sur la plus haute marche du podium. L'Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) de Fada N'Gourma a occupé la deuxième place.

La troisième place est revenue à l'Ecole nationale d'ingénierie de Fada. Les plus méritants ont été récompensés par des médailles (d'or, argent et bronze) et des sommes en espèces allant de 180 mille FCFA (plus le trophée) pour les équipes championnes à 100 mille FCFA pour les troisième en passant par 130 mille FCFA pour les équipes classées deuxièmes.