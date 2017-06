Burkina Faso: Le président du Faso découvre les pyramides de Gizeh

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kabore, a visité, le vendredi 9 juin 2017, lors de son séjour en Egypte, le site archéologique des pyramides de Gizeh au Caire.

Le site archéologique des pyramides de Gizeh au Caire n'a plus de secret pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui y a fait un tour, le vendredi 9 juin 2017, au cours de sa visite d'amitié et de travail en terre égyptienne. Dès son arrivée sur place, le chef de l'Etat, accompagné de sa délégation, a été invité à s'engouffrer dans la pyramide de Kheops, la plus grande du site, qui mesure 136 mètres de hauteur.

Cette aventure, pas moins palpitante, a permis de découvrir cette merveille du monde ancien. Il a fallu arpenter les marches, faites de bois et de fer forgé, dans la grande galerie, pour atteindre en hauteur, la chambre funéraire, où se trouve le sarcophage du roi d'Assouan. Ce fut un véritable chemin de croix, pour ne pas dire une séance intense de sport pour les visiteurs. Les uns et les autres suaient à grosses gouttes, comme s'ils avaient couru une dizaine de kilomètres. « J'ai l'impression que ça ne finit pas », a lancé un membre de la délégation à propos des marches de la galerie.

D'aucuns ont préféré même rester au pied de la pyramide, que de tenter cette escapade, qui s'apparentait à une épreuve de la célèbre émission d'endurance « Khoh Lanta » de la chaîne de télévision française, TF1. Cette aventure, qu'il a trouvée « essoufflante » en off, a permis au président du Faso de se faire une idée précise sur les pyramides. Ces tombeaux de Pharaons construits en blocs de granit, qui sont devenus des attractions touristiques en terre égyptienne.

Le locataire du palais de Kosyam a pu aussi admirer le grand Sphinx de Gizeh, une sculpture représentant une divinité avec le corps d'un lion et une tête humaine, et les pirogues des anciens rois égyptiens exposées dans un musée. « Quand vous regardez ces édifices, vous vous demandez comment l'homme a pu les bâtir.

Cela ressemble à de la folie, mais c'est la folie des uns, qui fait le bonheur des autres. A l'époque, c'était une folie, mais aujourd'hui les pyramides sont devenues une entrée de devises pour le pays. », a confié le président du Faso à l'issue de la visite. Il a, par ailleurs, marqué son étonnement par rapport à la solidité des pyramides, réalisées à « une époque où il n'y avait pas de grues pour poser des pierres les unes sur les autres ».

Toutefois, Roch Marc Christian Kaboré a déploré la baisse de fréquentation, notée sur le site à cause des attentats terroristes. « C'est dommage, que ce site qui était largement fréquenté, l'est moins aujourd'hui, à cause des attaques terroristes. Lors de notre entretien, le président Abdel Fattah Al Sissi me disait, qu'en terme touristique, ce site, rapportait à l'Egypte, une somme de 8 milliards de dollars », a regretté le chef de l'Etat. Aussi a-t-il souhaité que la lutte contre le terrorisme porte ses fruits pour permettre à l'Egypte de promouvoir son tourisme. Ce pays compte 118 pyramides selon les données officielles.