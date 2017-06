Cote d'Ivoire: BEPC 2017 à Alépé - Des candidats absents des centres d'examen

Kouadio Eugène, secrétaire général de la préfecture d'Alépé, a, au nom du préfet du département, Nanou Benjamin, officiellement donné le top départ au lycée moderne d'Alépé.

Pour la session 2017 de l'examen du Bepc et du test d'orientation, 1718 candidats affrontent depuis ce lundi 12 juin, dans les centres du lycée moderne d'Alépé, du groupe scolaire Alépé 1 et 2, du collège municipal et du collège St Sauveur de Montézo, localité située à 8 km d'Alépé, ledit examen.

Ce, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et des différents superviseurs de la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Adzopé. Kouadio Eugène, secrétaire général de la préfecture d'Alépé, a, au nom du préfet du département, Nanou Benjamin, officiellement donné le top départ au lycée moderne d'Alépé avant de visiter les autres centres.

Aux candidats, l'autorité administrative a conseillé de ne pas paniquer en prenant surtout le temps de bien lire les sujets qui leur sont soumis. Dans les centres du groupe scolaire Alépé 1 et 2 et du collège municipal de Montézo, 18 et 9 candidats étaient respectivement absents pour les premières épreuves de la matinée.