Burkina Faso: Réseau "dignité" - "Si Safiatou Lopez veut descendre dans la boue, nous allons aussi le faire ", dixit Michel Rabo

Le réseau « dignité », nouveau regroupement d'OSC, a, au cours d'une conférence de presse, le lundi 12 juin 2017 à Ouagadougou, présenté sa nouvelle orientation. Les initiateurs de ce regroupement entendent restaurer les fondamentaux et missions premières de la société civile burkinabè qui doit soigner son image qui a été salie par de "pseudos OSC".

Au présidium, on pouvait distinguer des responsables d'association comme Pascal Tapsoba, Martine Yabré, Michel Rabo, Ousséni Ouédraogo, Rasmané Ouédraogo. Cette conférence qui a été marquée par un discours fustigateur consacre le lancement des activités de cette coalition. Les organisateurs, d'entrée de jeu, ont rappelé les dispositions du code de bonne conduite des OSC adopté le 11 janvier 2011 qui, en son article 1, définit les OSC comme des organisations autonomes en dehors de la famille et de l'Etat, ou toute organisation entre la sphère domestique et la sphère politique qui joue un rôle d'interface entre l'Etat et le reste de la société.

En ce sens, une OSC est un instrument de pression, de formation, d'information et un contre-pouvoir. L'article 4 dudit code explique qu'une OSC ne poursuit pas de but partisan et ne soutient pas un programme politique ; elle s'implique dans la mise en œuvre des politiques et programmes publics de développement.

En sus des articles énoncés ci-dessus, il ressort de la déclaration liminaire que certaines OSC ont des agendas cachés en cette période post-électorale. « Il s'est développé une catégorie d'OSC de moralité douteuse sans dignité, sans éthique, sans intégrité, sans foi, ni loi, caractérisée par la rapacité et obnubilée par des opérateurs économiques, des chantages divers, des actions de sabotage des institutions républicaines. »

Et Michel Rabo de la Coordination des organisations de la société civile pour l'alternance (COSCA) de s'interroger : «Comment se réclamer crédible en appelant le peuple à se lever tout en posant des actes aux antipodes de la morale et de l'éthique ? Ces OSC manipulatrices instrumentalisent la situation de précarité des populations dans l'objectif de créer une fracture sociale », a-t-il dit.

La fin de la rencontre animée par le réseau "dignité" a été marquée par une série d'interpellations des autorités à prendre davantage de mesures contre les actes d'incivisme, à promouvoir le dialogue social afin de satisfaire les plateformes revendicatives, et à plus communiquer sur les actions se rapportant à la vie de la Nation. « Les gouvernants doivent veiller à la manifestation de la vérité et de la justice pour les martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et les victimes du putsch de septembre 2015... », a déclaré le président de l'association Aube du Faso, Pascal Tapsoba.

Pour le président de la conférence des présidents du réseau, Michel Rabo, le Burkina Faso appartient à tout le monde. Si Safiatou Lopez veut descendre dans la boue, nous allons le faire avec elle. Ces gens animent des organisations qui sont en train de tirer le pays vers le bas alors que nous sortons d'une situation dangereuse. Pense-t-elle qu'il n'y aura que des insurrections dans notre pays ? Racketter les opérateurs économiques ne peut pas être un business. Quand une OSC contacte des chancelleries, des ambassadeurs pour se plaindre de x ou y, ce n'est pas une bonne démarche », a-t-il lancé.