Burkina Faso: Haute cour de justice - Les Sages ont tranché et tout le monde crie victoire

Saisi pour se prononcer sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées dans le cadre du procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict le 9 juin 2017, mais il n'a été rendu public qu'hier, 12 juin, dans la matinée.

Les Sages ont jugé «contraires à la Constitution» l'absence du double degré de juridiction qui prévaut devant la Haute Cour de justice ; d'autre part, ils ont réaffirmé que «toute victime d'une infraction pénale a le droit d'être partie au procès qui siège pour juger le ou les auteurs de cette infraction», mais les grands juges ont affirmé que l'article 25 sur la Haute Cour de justice était conforme à la Constitution en ce qu'il dispose que les parties civiles n'ont pas voix au chapitre devant cette Cour mais peuvent saisir les juridictions de droit commun pour leur prétention de réparations civiles. Avec ce verdict, tous les protagonistes crient victoire. Cependant, le citoyen lambda a du mal à saisir toute la signification de cette décision des Sages.

Le 15 mai dernier, le président de la Haute Cour de justice avait été obligé de suspendre l'audience du procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. La raison de cela : des accusés avaient saisi le Conseil constitutionnel pour dénoncer l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la Haute Cour de justice, notamment l'absence du principe de double degré de juridiction et la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

Ce même jour, Me Guy Hervé Kam, au nom des victimes de l'insurrection populaire, a également annoncé la saisine du Conseil constitutionnel pour dénoncer l'inconstitutionnalité de l'absence des parties civiles au procès devant la haute Cour de justice.

Face à toutes ces saisines du juge constitutionnel, le président de la Haute Cour de justice, Mathieu B. Ouédraogo, n'avait d'autre choix que de suspendre l'audience dans l'attente des décisions du Conseil constitutionnel.

Depuis, tout le pays était suspendu aux décisions des grands juges qui avaient un délai d'un mois pour se prononcer. Ces décisions ont été prises le vendredi 09 juin 2017 et rendues publiques hier lundi 12 juin.

Les Sages ont déclaré «contraires à la Constitution» les articles 21 et 33 de la loi régissant la Haute Cour de justice, car les accusés n'ont aucune possibilité d'exercer des voies de recours une fois le verdict rendu.

Selon Me Anna Sory/Ouattara de la Société civile professionnelle d'avocats (SCPA) Sory-Ouattara & Salembéré, qui défend certains ministres, cette décision du Conseil constitutionnel est une victoire : «Cette décision est satisfaisante parce que ce n'est que le droit qui a été dit et cela rend encore plus forte notre Constitution».

Me Anna Sory/Ouattara a rappelé que «lorsque la Haute Cour de justice a suspendu le procès le 15 mai, elle a dit que le procès est suspendu dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. C'est une suspension d'audience, donc nous pensons raisonnablement que la Haute Cour de justice va reprendre son audience pour tirer toutes les conséquences juridiques de cette décision rendue par le Conseil constitutionnel».

Alors, y aura-t-il un procès des ex-ministres de Blaise Compaoré ?

Pour Me Anna Sory/Ouattara, «il faut d'abord que le législateur révise la loi sur la Haute Cour de justice en tenant compte de ce que le Conseil constitutionnel a dit».

Du côté de la défense, on se frotte donc les mains. Mais qu'en est-il du côté des victimes, qui exigeaient le droit de se constituer partie civile au procès des ex-ministres ?

On le sait depuis hier, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant l'obligation pour les victimes d'être partie civile lors des audiences correctionnelles, a jugé conforme à la Constitution l'article 25 de la Haute Cour de justice qui n'accepte pas la constitution de partie civile mais précise que «les actions en réclamation de dommages et intérêts ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun».

Cependant, Me Guy Hervé Kam, avocat des victimes, a déclaré que «cette décision nous satisfait, car elle réaffirme le droit des victimes d'êtres parties au procès. Bien entendu, a-t-il reconnu, il y a une difficulté dans la mesure où on se demande en quelle qualité nous devons y être si le Conseil constitutionnel estime que dire que les victimes ne peuvent pas se constituer parties civiles n'est pas contraire à la constitution». En clair, les victimes ne peuvent jouer pleinement le rôle de partie civile, avec capacité de demande de réparations civiles que devant les juridictions de droit commun. Alors pour l'avocat, l'Etat devra réviser la loi sur la Haute Cour de justice pour que les victimes puissent être partie civile et demander des réparations civiles devant cette même juridiction d'exception.

On le voit, dans un sens ou dans l'autre, le gouvernement devra saisir le législateur pour les révisions nécessaires à opérer dans la loi sur la Haute Cour de justice afin que le procès des anciens ministres puisse suivre son cours tout en étant conforme à la Constitution et aux différents Pactes auxquels notre pays a librement souscrit.

San Evariste Barro

Hugues Richard Sama

Encadré 1

Haute Cour de justice

Les articles visés

Article 21 : Les actes de la Commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 33 : Les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les conditions définies par la loi.

Article 25 : La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Haute Cour de justice.

Les actions en réclamation de dommages et intérêts ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

Encadré 2

Haute cour de Justice

Les articles 21 et 33 contraires à la constitution

Les articles 21 et 33 de la loi organique portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice stipulent que les actes de la commission d'instruction et les arrêts de celle-ci ne sont susceptibles d'aucun recours. Se fondant sur l'obligation du principe de double degré de juridiction, les avocats de la défense ont attaqué devant les Sages cette disposition. Kassoum Kambou, le président du Conseil constitutionnel, leur a donné gain de cause : le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces deux articles.

Décision n°2017-013/CC sur l'exception d'inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui;

Vu le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008 ;

Vu la décision n°2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel;

Vu la Résolution n°029-2015/CNT du 16 juillet 2015 portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Monsieur TIAO Beyon Luc Adolphe, ex-Premier ministre et des ex-ministres de son Gouvernement;

Vu l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de jugement de la Haute Cour de justice n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017 ;

Vu les requêtes aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique 20/95/ ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 introduites par :

- Messieurs BOUGOUMA Jérôme et DICKO Amadou Diendioda ayant pour conseils SCPA OUATTARA SORY & SALEMBERE;

Monsieur OUEDRAOGO Jean Bertin ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha;

Monsieur PALE Thomas ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha;

- Monsieur BARRY Yacouba et Madame BELEM/OUEDRAOGO Mamounata ayant pour conseil Maître SAVADOGO Haoua ;

- Messieurs TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane et OUATTARA Moussa ayant pour conseils Maîtres TRAORE Mamadou & TOE Marie Ange Flore;

- Madame NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie ayant pour conseils SCPA SOME & ASSOCIES, SCPA SAWADOGO & SAWADOGO, Cabinet BAYALA YIDI Idrissa ;

- Monsieur KOULDIATI Jean ayant pour conseil Maîtres ALA YIDI Idrissa BA & KABORE Eliane Marie Natacha;

- Monsieur YE Bongnessan Arsène ayant pour conseils Maîtres NACRO Boubacar et SOMA Abdoulaye ;

- Monsieur HAMA Baba ayant pour conseil Maître GOUBA Odilon Abdou ;

- Monsieur ZAKANE Vincent ayant pour conseils Maîtres Antoinette OUEDRAOGO & OUEDRAOGO Oumarou ;

- Monsieur TIAO Beyon Luc Adolphe ayant pour conseils Maîtres PACERE Titinga Frédéric, OUEDRAOGO N. Antoinette, SCPA THEMIS-B et Armand BOUYAIN;

Vu la loi organique suscitée;

Vu les pièces du dossier;

Oui les Rapporteurs ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par requêtes des 12 et 15 mai 2017 de messieurs TIAO Beyon Luc Adolphe, BOUGOUMA Jérôme, DICKO Amadou Diendioda, OUEDRAOGO Jean Bertin, PALE Thomas, BARRY Yacouba, TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane, OUATTARA Moussa, KOULDIATI Jean, YE Bongnessan Arsène, HAMA Baba et ZAKANE Vincent et de mesdames BELEM/OUEDRAOGO Mamounata et NIGNA/SOMDA Metuole

N. Prudence Julie aux fins de déclarer l'inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 ;

Considérant que les différentes requêtes ci-dessus portent sur le même objet, l'inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant que TIAO Beyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELEM/OUEDRAOGO Mamounata sollicitent que leurs requêtes soient examinées suivant la procédure d'urgence;

De la recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 152, alinéa 1er de la Constitution, «le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution» ;

Considérant que l'article 157, alinéa 2, de la Constitution dispose que «...tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui doit-intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine» ;

Considérant que les requérants ont été renvoyés suivant l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017 par devant la Chambre de jugement de la Haute Cour de justice;

Considérant que dans la décision de conformité n°2015-18/CC du 1er juin 2015 du Conseil constitutionnel, les articles 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 n'ayant pas été modifiés par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 et par conséquent n'ayant pas fait l'objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par les requérants suivant la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction pour connaître d'une question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution;

Considérant que de ce qui précède, les requêtes doivent être déclarées recevables;

Du fond

- De la demande d'application de la procédure d'urgence

Considérant que les requérants sollicitent l'application de la procédure d'urgence; que cependant aux termes de l'article 157, alinéa 2, de la Constitution, le délai imparti au Conseil constitutionnel pour statuer sur les questions d'inconstitutionnalité est de trente jours maximum à compter de sa saisine; que le délai d'urgence prévu à l'article 46 de la loi organique et 52 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel ne s'applique que dans le cas du contrôle de constitutionnalité a priori; que par conséquent la demande doit être rejetée ;

- De l'inconstitutionnalité des articles 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015

Considérant que les requérants soutiennent qu'aux termes de l'article 21 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi

organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015, les actes de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours; que l'article 33 de la même loi dispose que les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles ni d'appel, ni de pourvoi en cassation; que ces articles violent les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la Constitution ainsi que les dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Burkina Faso, notamment les articles 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les

articles 2-3, b et c et 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 3-1, 3-2 et 7-1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant qu'ils concluent que la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 en ses articles 21 et 33, en méconnaissant le droit d'appel et de recours en cassation viole le principe d'égalité devant la justice et le principe du double degré de juridiction découlant de la Constitution ainsi que des principes généraux de droit à valeur constitutionnelle qui gouvernent tout procès juste et équitable; que les requérants sollicitent voir déclarer les articles 21 et 33 contraires à la Constitution;

Considérant qu'en outre TIAO Beyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELEM/OUEDRAOGO Mamounata, tirant conséquence de l'inconstitutionnalité des deux articles susvisés, demandent que ladite loi, ensemble ses modificatifs, soit abrogée, ces articles étant inséparables de l'ensemble de la loi querellée;

Considérant que l'article 21 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 dispose que « les actes de la Commission d'Instruction ne sont susceptibles d'aucun recours » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de ladite loi, « les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les conditions définies par la loi» ;

Considérant que la Constitution dispose dans son préambule que le Burkina Faso souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels;

Considérant que l'article 14, point 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que «toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi» ;

Considérant que les articles 21 et 33 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, qui méconnaissent le principe du double degré de juridiction, violent les principes du procès équitable tels que prévus par la Constitution; que ces articles doivent être déclarés contraires à la Constitution; que cette inconstitutionnalité ne s'applique pas aux décisions déjà rendues;

- De l'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015

Considérant que le requérant YE Bongnessan Arsène soutient que l'article 2 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 viole le principe de la séparation des pouvoirs;

Considérant cependant que la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 modifiant la loi organique n°20/95/ ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suite à sa décision n°2015-018/CC du 1er juin 2015; qu'en application de l'article 159, alinéa 2, de la Constitution, cette décision jouit de l'autorité de la chose jugée;

qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable;

- De la demande d'abrogation de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel porte sur l'exception d'inconstitutionnalité des articles 21 et 33 de la loi organique querellée; que les articles visés concernent les voies de recours et n'ont pas de liens avec les autres dispositions pouvant justifier leur caractère inséparable du reste de la loi; que la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative n'entraîne pas nécessairement l'inconstitutionnalité de toute la loi; que par conséquent cette demande doit être rejetée comme étant mal fondée;

Décide :

Article 1er : les procédures sont jointes.

Article 2 : la demande d'application de la procédure d'urgence est rejetée.

Article 3 : la demande d'abrogation de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 est rejetée.

Article 4 : l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 est irrecevable.

Article 5 : les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 sont contraires à la Constitution.

Cette inconstitutionnalité ne s'applique pas aux décisions déjà rendues.

Article 6 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président de la Haute Cour de justice, aux requérants et publiée au Journal officiels du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 juin 2017 où siégeaient:

Président

Monsieur Kassoum KAMBOU

Membres

Monsieur Anatole G.TIENDREBEOGO

Monsieur Bouraïma CISSE

Madame Haridiata DAKOURE /SERE

Monsieur Bamitié Michel KARAMA

Monsieur Georges SANOU

Monsieur Victor KAFANDO

Monsieur Sibila Franck COMPAORE

Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO

Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés de Monsieur Daouda SAVADOGO, Secrétaire général.

Encadré 3

CONSEIL CONSTITUTIONNEL BURKINA FASO

Une décision qui jure avec les « considérant »

Les victimes de l'insurrection populaire ont, elle aussi, introduit une requête auprès du Conseil constitutionnel parce qu'elles estiment contraire à la Constitution l'article 25 de la loi portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Cette disposition, rappelons-le, empêche les victimes de se constituer partie civile au procès. Dans leur verdict, les Sages reconnaissent le droit de toute victime d'infraction pénale d'être partie au procès qui siège pour juger le ou les auteurs de cette infraction. Cependant, et contre toute attente, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 25 conforme à la loi fondamentale.

Décision n° 2017-017/CC sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 25 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008 ;

Vu la décision n°2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de jugement de la Haute Cour de justice n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017 ;

Vu la requête du 15 mai 2017 de BAMOUNI Nébon, ayant droit de KAMBINE Ebou Joséphine et BERE Mahamoudou, ayant droit de BERE Inoussa, tous deux ayant pour conseil la SCPA KAM et SOME, qui saisit le Conseil constitutionnel par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité aux fins de déclarer inconstitutionnel l'article 25 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 ;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que l'article 152, alinéa 1er de la Constitution dispose que «le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 157, alinéa 2 de la Constitution,

« ...tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine» ;

Considérant que KAMBINE Ebou Joséphine et BERE Inoussa sont visés dans l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de jugement de la Haute Cour de justice n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017 comme étant des victimes ; que BAMOUNI Nébon et BERE Mahamoudou, qui déclarent être leurs ayants droit, ont qualité pour saisir le Conseil constitutionnel conformément à l'article 157, alinéa 2 de la Constitution;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel, par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité, pour connaître d'une question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution; qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable;

Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer inconstitutionnel l'article 25 de la loi ci-dessus visée parce qu'en disposant qu'aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Haute Cour de justice, ce texte viole l'article 4 de la Constitution et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Burkina Faso; qu'ils estiment que le principe de l'accès à la justice des victimes n'est pas garanti, en raison des entraves de droit que constitue l'article 25 de la loi organique sus-citée;

Considérant qu'ils ajoutent qu'en excluant les victimes du droit de se constituer parties civiles, de participer à la manifestation de la vérité et d'obtenir réparation, l'article 25 de la loi organique ci-dessus visée institue une discrimination en défaveur des victimes des actes commis par les ministres; qu'en effet, alors même que la condamnation au pénal est une condition sine qua non de leur admission à la réparation, ces victimes ne peuvent pas participer à la procédure et ne peuvent pas relever appel en cas d'acquittement ; que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de dire que l'article 25 de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 est inconstitutionnel, en ce qu'il porte atteinte au droit d'accès à la justice en violation de la Constitution qui le garantit;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la Constitution « Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale» ;

Considérant que l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... » ;

Considérant que l'article 25 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 dispose que « la constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Haute Cour de justice. Les actions en réclamation de dommages et intérêts ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun» ;

Considérant que l'article 25 de la loi organique précitée réserve aux parties le droit de porter l'action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun; que par conséquent, cet article n'est pas contraire à la Constitution;

Considérant que la loi organique précitée reconnaît le principe du droit d'accès de la victime d'une infraction pénale à une juridiction indépendante et impartiale en ses articles 20 et 30 ; que l'article 30 dispose que « les règles du code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour de justice... »; qu'en conséquence, toute victime d'une infraction pénale a le droit d'être partie au procès qui siège pour juger le ou les auteurs de cette infraction;

Décide :

Article 1er : l'article 25 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 est conforme à la Constitution.

Article 2: la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président de la Haute Cour de justice, aux requérants et publiée au Journal officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 juin 2017 où siégeaient :

Président : Monsieur Kassoum KAMBOU

Membres

Monsieur Anatole G. TIENDREBEOGO

Monsieur Bouraïma CISSE

Madame Haridiata DAKOURE/SERE

Monsieur Bamitié Michel KARAMA

Monsieur Georges SANOU

Monsieur Victor KAFANDO

Monsieur Sibila Franck COMPAORE

Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO

Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés de Monsieur Daouda SAVADOGO, Secrétaire général.