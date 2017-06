Burkina Faso: Concours d'art oratoire - Latifatou Ouédraogo règne en maître

Le Mouvement jeunesse et leadership du Burkina Faso (MJL/BF) a organisé un concours d'art oratoire le dimanche 4 juin 2017. Des 11 candidats, la meilleure a été Latifatou Kibsa Ouédraogo du lycée Songtaaba.

C'est dimanche et l'amphi D de l'université de Ouaga I Pr Joseph-Ki-Zerbo accueille des invités atypiques, qui demain pourraient être des personnes assidues de la salle. Dieu seul sait le nombre d'élèves du Lycée Philippe-Zinda-Kaboré, du Bambata, du Nelson Mandela, du Marien N'Gouabi et du Songtaaba qui se sont renseignés pour retrouver l'amphithéâtre.

Chose normale. A l'intérieur de la salle, des citations et une banderole laissent deviner aisément qu'un concours d'art oratoire nous fera découvrir du Molière, du Senghor, du Victor Hugo et plus proche de nous du Passéré Titinga cachés à l'intérieur de ces jeunes.

Ils sont au total 11 candidats de la classe de 4e à la classe de terminale venant des écoles citées plus haut à prendre part à la compétition. Le thème est plus que d'actualité : « L'importance de la lecture pour les élèves ».

Ils ont chacun 3mn30s pour convaincre le jury. Etaient également présents, un représentant du ministère de l'Education Nationale, Ousséni Sawadogo, et le maire de l'arrondissement numéro 11 de Ouagadougou, Ibrahim Maré.

Les hostilités débutent avec Madinatou Sakandé de la classe de 4e au lycée Bambata. Après elle, passeront les 10 autres candidats avec des balbutiements enregistrés çà et là. La candidate numéro 4 avec la puissance de son texte et l'énergie avec laquelle elle l'a rendu, a chauffé la salle, bien que le MC ait précisé au début que le public ne doit pas applaudir.

A l'heure du bilan, c'est Ouédraogo Latifatou, la candidate numéro 4, en classe de 2de A au lycée Songtaaba qui remporte la première place avec une moyenne de 16/20. Elle est suivie de Ouédraogo Salifou, en classe de 1re D au lycée Philippe-Zinda-Kaboré (15,26 de moyenne) et de Constance Tiemtoré, 2de C de la même école (14,00 moyenne).

La lauréate du premier prix a confié avoir préparé le concours dans la sérénité et dans une ambiance agréable parce que le thème lui portait à cœur. « De nos jours, la lecture n'est plus le quotidien des jeunes. Quand on m'a dit que le thème portait sur l'importance de la lecture, j'étais vraiment joyeuse et les idées coulaient de source », a-t-elle affirmé toute heureuse.