Mali: Lutte anticorruption - Les fonctionnaires maliens devront déclarer leurs biens

Jusque-là, seuls les ministres et hauts fonctionnaires sont tenus de faire une déclaration de leurs biens. Mais la mesure s'étend désormais à tous les fonctionnaires maliens. Et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite donne encore un peu plus de deux mois aux assujettis pour se mettre en règle.

Les 3 V (voiture-villa-vergers) ou les signes extérieurs de richesse. Désormais les fonctionnaires maliens doivent faire une déclaration de biens avant fin août 2017, sinon certains se feront taper sur les doigts.

Moumouni Guindo, magistrat et président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite (Oclei) au Mali explique ainsi que « le fonctionnaire assujetti, qui manque à cette obligation, doit être révoqué de ses fonctions et d'être interdit d'exercer les fonctions d'assujetti pendant cinq ans ».

La mesure concerne d'un côté plus de 55 000 fonctionnaires civils et militaires, et de l'autre les travailleurs des collectivités territoriales, beaucoup plus nombreux.

Équipes d'investigation

Et même lorsque vous déclarez vos biens, les agents de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite vont mener des investigations pour savoir si ces biens ont été légalement acquis. « Nous allons mettre en place des équipes d'investigations, poursuit Moumouni Guindo, que par un clic nous puissions savoir pour X fonctionnaire quel a été le salaire en totalité que l'Etat lui a versé depuis qu'il a été admis à la fonction publique. D'un autre côté, nous allons évaluer son patrimoine, une simple comparaison fera ressortir les cas. Et c'est à lui de démontrer que cet écart-là est légitime. »

La loi prévoit jusqu'à cinq ans de prison, plus saisie de biens pour les fonctionnaires reconnus corrompus.