Congo-Kinshasa: Georges Kadinga parle de l'opération de distribution des vivres aux déplacés de Manono

M. Kadinga note que ce retard a une incidence sur la santé de certains déplacés. «Quelqu'un qui a quitté son village et s'installe ailleurs avec sa famille sans logement, ni vivres durant trois mois. Imaginer quel sera l'état de santé de sa femme et ses enfants», fait-il observer, avant d'appeler les organisations qui luttent contre la malnutrition à intervenir également en faveur les déplacés de Manono éparpillés dans les zones de santé des territoires de Malemba Nkulu et Bukama.

Environ 18 000 déplacés, ayant fui les conflits communautaires entre Twa et Luba dans le territoire de Manono (Tanganyika) entre décembre 2016 et janvier 2017 ont bénéficié du 7 au 9 mai des vivres du Programme Alimentaire Mondial (PAM).

