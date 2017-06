Afrique de l'Ouest: La désignation de Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO suscite des polémiques dans la presse

En outre souligne "L'Alternative", « le Togo et la Gambie (ndlr: sous Yahya Jammeh) se sont d'ailleurs ouvertement opposés en mai 2015, au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, particulièrement la limitation du mandat présidentiel à deux dans la sous-région ».

Car, pour le journal, en prenant la tête de la CEDEAO, « Faure Gnassingbé aura la latitude de bloquer une fois de plus l'adoption de ce protocole sur la bonne gouvernance qui pourrait être réintroduit dans les prochains mois, avec la pression de plusieurs partenaires et ONG».

Dans cette logique, "L'Alternative" s'introduit dans la brèche et écrit: "Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO: une occasion pour torpiller le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance? ».

"Chronique de la semaine", proche du pouvoir, s'en prend au chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre qui critique le choix porté sur un président (ndlr: Faure Gnassingbé) qui refuse de faire des réformes politiques chez lui, est contre l'alternance au pouvoir et qui s'oppose au vote à la CEDEAO du protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.