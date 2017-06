Burkina Faso: Compétition des plans d'affaires

La Maison de l'entreprise du Burkina Faso a organisé, le vendredi 9 juin 2017, à Ouagadougou, la nuit du mérite à l'occasion de la XIIe édition des Journées de l'entreprenariat burkinabè. Les porteurs de projets les « plus méritants» ont été récompensés.

La nuit du mérite a clos en apothéose la XIIe édition des Journées de l'entreprenariat burkinabè (JEB), tenue, les 8 et 9 juin 2017 à Ouagadougou, sous le thème : «Entreprenariat des jeunes, un défi national pour la croissance économique et la stabilité sociale». A cette occasion, le génie créateur de nombreux jeunes entrepreneurs burkinabé a été récompensé, le vendredi 9 juin. Dans la catégorie «prix d'excellence», ils ont été sept «heureux» gagnants retenus par le jury. Ils se sont vus attribuer des attestations, des trophées et la somme de 100 000F CFA chacun.

Quant à la catégorie de la Compétition des plans d'affaires (COPA), sur 758 candidats enregistrés, 39 ont été désignés lauréats par le jury. Parmi eux, certains ont reçu des kits de connexion et d'autres se sont partagés 128,5 millions F CFA. Selon la présidente du jury, Patricia Badolo, ces distinctions visent, d'une part, à magnifier le secteur privé et, d'autre part, à donner la possibilité à des porteurs de projets d'entreprises de réaliser leurs rêves grâce à cet appui financier sous forme de subventions. Les critères qui ont prévalu à la sélection des plans d'affaires, a confié Madame Badolo, sont, entre autres, la pertinence du projet, sa faisabilité technique et financière, son impact économique, sa rentabilité, l'existence de marché et le profil du promoteur.

En outre, pour la présidente du jury, la XIIe édition des JEB se veut particulière. En effet, s'est-elle expliquée, la diaspora burkinabè a participé pour la première fois, à ce rendez-vous du secteur privé et de l'entreprenariat à travers l'organisation d'une séance de formation par visioconférence. Aussi, elle a ajouté que des sessions de formation ont, au préalable, été organisées dans des Universités, des grandes écoles et des centres de formation professionnelle pour inculquer l'esprit entrepreneurial aux étudiants.

Le représentant de la présidente du Conseil d'administration de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF), Abou Simbel Ouattara, s'est réjoui de la mobilisation des jeunes à ce rendez-vous annuel. Ce qui, a-t-il dit, traduit le dynamisme de la jeunesse burkinabè et témoigne de sa volonté à aller vers l'entreprenariat. Le bilan de l'organisation des XIIes JEB, pour lui, est positif. « Ces journées ont permis de mobiliser 40 partenaires techniques et financiers et 754 participants aux conférences, d'établir 303 contacts lors des rencontres B to B et 600 visiteurs pour le Salon entreprendre au Faso (SEF) », a-t-il soutenu.

Cinq entreprises primées par le gouvernement

Par ailleurs, l'équipe de Patricia Badolo a relevé quelques lacunes dans les plans d'affaires présentés par les jeunes entrepreneurs. Il s'agit, a-t-elle cité, de la faiblesse de la qualité des plans d'affaires montés et de l'insuffisance de projets créatifs et innovants répondant aux exigences de certains donateurs. «Beaucoup de projets n'étaient pas clairement définis et manquaient aussi d'informations pour convaincre sur la viabilité et la rentabilité», a-t-elle constaté. Pour relever ces défis, le jury, a formulé quelques recommandations à la structure organisatrice des JEB, la MEBF, et ses partenaires.

Il les a, ainsi, invités à intégrer dans leur démarche de promotion de l'entreprenariat des actions de formation à l'esprit d'entreprise, à la créativité, à l'endroit des jeunes. «Le jury les a, également, exhortés à initier des sessions de formation à l'intention des personnes qui assistent les candidats à monter leurs plans d'affaires afin de garantir un minimum de qualité des business-plans soumis à la compétition», a ajouté Mme Badolo. Enfin, en vue de trouver les voies et moyens pour «donner plus d'efficacité et de rayonnement à la compétition», le jury recommande à la MEBF de poursuivre les réflexions avec les partenaires techniques et financiers.

L'initiative des JEB est en corrélation avec les ambitions des autorités en matière de promotion de l'auto-emploi des jeunes, a soutenu le patron de cette XIIe édition, Stéphane Sanou, par ailleurs ministre en charge du Commerce. Dans cette logique de promotion du secteur privé et de l'entreprenariat au Burkina Faso, le gouvernement a primé cinq entreprises à la faveur des JEB 2017.

Le Monastère Notre Dame de Koubri est l'«heureux» gagnant du premier prix de la catégorie «prix du gouvernement» pour sa production de yaourt et de fromage. Il s'est vu attribué un trophée en bronze et un certificat de félicitation. Le civisme fiscal, le civisme social et la contribution à l'économie nationale ont été, entre autres, les critères de sélection, a indiqué le représentant du président du jury du «prix du gouvernement», Alassane Ouédraogo. Par sa voie, le jury a invité les entreprises au respect de leurs engagements fiscaux et sociaux.