Burkina Faso: Médias publics - Un billetage pour un meilleur cadrage des dépenses

Enfin, l'ultime activité qui se tiendra du 10 juillet au 11 août 2017, va consister à la correction des irrégularités et à la mise à jour du fichier du personnel et de la paie. C'est à cette étape qu'il y aura les arrêts de salaire pour les agents incapable de prouver leur présence à leur poste ou des réajustements de rétribution à la baisse ou à la hausse.

A l'issue de la cérémonie de lancement de l'opération de billetage, le ministre de la Communication est allé voir le comité de pilotage des Editions Sidwaya, à l'œuvre. Le contrôle des agents a effectivement débuté dans la matinée, a expliqué, le président du comité, Issa Soma. Pour gérer au mieux l'activité, il a révélé que la direction des ressources humaines du ministère de la Communication et la solde ont été associées aux opérations. «J'ai pris acte de la situation. Je vous adresse mes encouragements pour ce travail délicat et j'ose espérer que les objectifs seront pleinement atteints», a indiqué Rémis Dandjinou à l'endroit des membres du comité.

Quant aux agents, il a révélé que le contrôle résorbera les soucis se rapportant à leur carrière ou à leur traitement salarial. «Tout le monde aura désormais le sentiment que sa carrière est régulière, bien suivie et qu'il gagne ce qu'il mérite en fonction de sa catégorie et de son emploi», a-t-il ajouté.

M. Zida, même si elle est «complexe et délicate», sera bénéfique au final pour les Editions Sidwaya et les travailleurs. «Elle sera gagnante pour la maison parce qu'elle va permettre non seulement, une meilleure gestion du personnel, mais surtout un meilleur cadrage des dépenses liées au personnel en ramenant la masse salariale à sa juste proportion», a déclaré Rabankhi Abou-Bâkr Zida.

Ainsi, du 12 au 16 juin (pour les agents de Ouagadougou) et du 21 au 23 juin (Bobo-Dioulasso) tous les travailleurs de Sidwaya devront se présenter devant le comité munis de fiches renseignées sur leur présence au service, des éléments sur leur salaire et leur statut. Une telle opération, a assuré

