Congo-Kinshasa: Evasions massives à Beni

Un groupe d'hommes armés et cagoulés a procédé dans la nuit de samedi à dimanche… Plus »

A noter que l'attaque de la prison de Kangwayi survient au lendemain de celle ayant visé un commissariat et un tribunal de Kinshasa. Attaque au cours de laquelle une policière congolaise a été tuée et 4 autres agents de sécurité grièvement blessés.

Pour l'heure, les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Un couvre feu est imposé depuis hier soir 18h30 TU sur la ville et le territoire de Beni mais également sur la ville voisine de Butembo. Selon Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord-Kivu, seuls les policiers et les militaires doivent être visibles à partir de cette heure.

