Afrique de l'Ouest: Crise du Golfe - Alpha Condé se pose en médiateur

Depuis le 5 juin l'Arabie et ses alliés ont rompu leur relation avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Tibou Camara, ministre et conseiller personnel d'Alpha Condé, estime que l'appel du président guinéen à trouver une solution pacifique au conflit est sincère.

Le président guinéen également président en exercice de l'Union africaine a adressé dimanche 11 juin de Conakry, une lettre au Roi de l'Arabie Saoudite. Tout en saluant les efforts du royaume dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes, Alpha Condé a demande au roi saoudien de privilégier le dialogue afin de trouver une issue pacifique à la crise entre son royaume et le Qatar.

