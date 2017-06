Nigeria: Le «roi du kidnapping» arrêté dans le pays

Pour Fatai Owoseni, l'inspecteur général de Lagos, la capture d'Evans est d'ores et déjà l'une des plus belles prises de sa carrière. Des années que toutes les unités de police nigériane recherchaient ce chef de gang jusque-là insaisissable.

Le Nigeria se passionne pour l'arrestation spectaculaire de celui que l'on appelle «le roi du kidnapping». Chukwudi Onuamadike, alias Evans, dort depuis quelques jours en prison. Evans est devenu multimillionnaire grâce aux cumuls de nombreuses rançons d'enlèvements. Des rapts qu'il a commandités et menés en personne. Evans était à la tête d'une vraie entreprise criminelle. Il opérait aux quatre coins du Nigeria. Et c'est avec du soulagement que les Nigérians s'envoient sur les réseaux sociaux les images et le récit de son arrestation.

