Cameroun: Ouest - L'excellence scolaire récompensée

Plus de 1000 élèves du primaire viennent de recevoir des fournitures scolaires offertes par le ministre, Pascal Nguihe Kante

Sous les ovations des parents et des élèves tous présents, les dix meilleurs élèves de chaque classe sont appelés, acclamés et récompensés. Pour primer leur bravoure, ils reçoivent des paquets contenant des fournitures scolaires, à eux remises par les membres de la délégation déployée sur le terrain de Bafoussam les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017, par Pascal Nguihé Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Cette opération qui a débuté par l'école publique de Banefo, s'est poursuivie dans les trois arrondissements de la Mifi. Au cours des 16 escales effectuées, 1 100 élèves ont été récompensés. Ce sont les écoles installées en zone rurale qui bénéficient du passage de cette caravane. Les donateurs découvrent sur le terrain les réalités des milieux, parfois déplorables, dans lesquels sont éduqués ces jeunes.

Pour Zacharie Tagne, le délégué départemental de l'Education de base de la Mifi, cette descente sur le terrain permet de mobiliser les efforts pour aménager ces milieux scolaires. Sa principale joie est de constater que cette cérémonie de récompense, qui est à sa deuxième édition, encourage la communauté éducative à s'améliorer. « Cette initiative a permis une motivation et une mobilisation. Les parents et les enseignants ont préparé les enfants par rapport à cela. Ça motive. C'est une compétition qui stimule les enfants, qui motive les parents à suivre et encourager leurs enfants », confie Zacharie Tagne. Devant les foules à chaque fois mobilisées, Léa Estelle Nguihé Kanté, l'épouse du donateur, délivre le message de son époux qui par cette action veut que, « les jeunes, surtout ceux issus des conditions modestes comprennent l'importance de l'école en général, et de la bravoure scolaire qui mérite des encouragements. Car, l'école est le meilleur moyen de réussir dans la vie ».