Cameroun: BTS utile

C'est que l'adéquation formation-emploi est incontournable. C'est la clé de voûte pour tout progrès escompté. Les jeunes doivent être préparés à acquérir de nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire pour pouvoir évoluer dans un monde moderne qui est devenu extrêmement difficile. C'est un grand problème de société qui a besoin de l'implication de tous pour le résoudre et tracer la bonne voie à nos jeunes. Car, il n'est plus suffisant aujourd'hui d'avoir un diplôme. Il faut de la valeur ajoutée pour permettre au diplômé de pouvoir capter l'attention des entreprises. C'est dire si la mesure prise par le ministre de l'enseignement supérieur d'harmoniser les programmes de formation en cycle BTS est salutaire. Au-delà des compétences qui seront mieux assurées aux lauréats, il y a que les mêmes chances sont données à tous.

Notamment au travers de « la maximisation et l'optimisation » de l'offre académique. Un processus qui bute néanmoins sur beaucoup de dérives. Du moins jusqu'ici. Au rang desdites dérives : des formations au rabais ou inadaptées au contexte économique actuel, formateurs dépassés, structures techniques obsolètes ou inexistantes, illégalité de certains instituts. Et surtout, inadéquation entre les filières de formation et les besoins du marché de l'emploi, alors même que les perspectives économiques s'annoncent meilleures. Il était donc temps que le gouvernement, au travers du ministère de l'Enseignement supérieur, mette bon ordre dans le secteur de manière à permettre aux étudiants d'avoir accès à des filières susceptibles de leur assurer un emploi au terme de leur cursus académique.

