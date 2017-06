Cameroun: Télévision - Les déboires d'une mère-porteuse

Le feuilleton de Pierre Ela, qui sera bientôt diffusé sur le petit écran, a été présenté en mai dernier aux hommes de médias à Ebolowa

C'est dans une ambiance de fous rires que les journalistes, quelques acteurs et les cinéphiles, venus nombreux, ont pu découvrir une mouture de cinquante-six minutes de la série « Adeda, la mère porteuse ». Les bribes de chaque épisode, présentées pour la première fois à Ebolowa chef-lieu de la région du Sud en mai dernier, ont donné aux spectateurs présents un avant-goût de la fiction camerounaise qui sera très bientôt diffusée sur la Crtv/télé. Réalisée par Pierre Ela Owona, cette série de vingt et un épisodes de vingt-six minutes chacun raconte, avec beaucoup d'humour, le bouleversement et le dysfonctionnement d'une famille à la recherche d'enfants.

Le couple Essam, en bute à l'infécondité de l'épouse Mengue, décide de transformer la sœur cadette de cette dernière, venue aider aux tâches ménagères, en mère-porteuse dont va follement tomber amoureux le chef de famille. Adeda, l'héroïne, va devenir une véritable machine à bébés... A la fin de la projection, c'est un tonnerre d'applaudissements qu'ont reçu le réalisateur de la série et les acteurs principaux présents pour la circonstance, à l'instar de Gervais Mbourou dans le rôle d'Essam et la jeune Majoie Bibang dans celui d'Adeda. La sortie officielle de cette série est prévue pour le mois d'août de cette année. Et sa diffusion sur la Crtv se fera du lundi au vendredi à 9h30 et 17h30.