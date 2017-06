Congo-Kinshasa: Budget 2017 - Les Sénateurs d'accord avec le ministre Kangudia

Cela n'arrive pas tous les jours, surtout à la chambre haute du Parlement. Le ministre d'Etat en charge du Budget, Pierre Kangudia Mbayi, s'est montré convaincant dans ses réponses aux préoccupations des sénateurs à l'issue du débat ouvert après sa présentation de l'économie générale du projet de budget 2017 le dimanche 11 juin 2017.

C'était après une heure et demie qu'il avait sollicitée et obtenue en vue de préparer sa réplique après le débat général sur la loi de finances présentée devant le Sénat.

On retient pour l'essentiel que l'intervention du ministre d'Etat en charge du Budget pour présenter l'économie générale de la loi, était basée sur 4 points. A savoir : le contexte d'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2017, les scenarii d'élaboration,

l'exécution de la loi de finances rectificative à fin 2016 et de la loi portant ouverture des crédits provisoires à fin mars 2017, la configuration du projet de la loi de finances de l'exercice 2017.

Concernant les grandes articulations, le projet de budget 2017 propose un taux de croissance de 3,5%, un taux de change moyen de 1.452 FC pour un dollar américain, et un taux d'inflation fin période de 17,9%.

Sur la base de l'inflation estimée des six premiers mois de l'année, soit 13,5%, le gouvernement indique qu'un effort d'ajustement s' pour le reste de l'année en vue de contenir son accroissement dans fourchette de 4,4%.

Pour faire face à cette situation et éviter la descente aux enfers ce qui concerne l'inflation, le gouvernement compte poursuivre la en place des 28 mesures de stabilisation et de relance de l' nationale arrêtées l'année passée.

Pour ce qui est des grands axes du budget 2017 sous examen au Sénat, ils se présentent comme suit : taux de croissance du PIB 3,5%, déflateur du PIB 4,15%, taux d'inflation moyen 12,5%, taux d' fin période 17,9%, taux de change moyen 1452,25 FC le américain, pression fiscale 13%, produit intérieur brut 47.431,8 milliards de FC.

Estimé à 11.301,3 milliards de Francs congolais, le budget comprend 10.013,4 milliards du général, 878,5 milliards de FC budgets annexes, et 409,4 milliards des comptes spéciaux.

Le budget général est constitué des recettes internes de 6.1666, milliards de FC et des recettes extérieures de 3.847,3 milliards. recettes comprennent notamment :

- Les recettes des douanes et accises de 2.497,3 milliards de FC ;

- Les recettes des impôts de 2.645,3 milliards de FC ;

- Les recettes non fiscales de 770,8 milliards FC ;

- Les recettes des pétroliers producteurs : 252,8 milliards de FC.

Les Sénateurs pour un budget transparent

Dans le débat général après l'intervention du gouvernement, sénateurs se sont succédé à la tribune pour émettre soit critiques, soit des propositions et suggestions au gouvernement en de l'amélioration de l'action chiffrée de l'action gouvernementale.

Tous les secteurs de la vie nationale ont été passés en revue par intervenants. De la politique au social, en passant l'économique et culturel, rien n'a échappé à la vigilance des élus des élus.

Les recettes globales générées par les mines et les producteurs, c'est-à-dire leur contribution au budget national, été exigées. Afin d'éviter dans le futur le choc dû à la chute cours des minerais, les sénateurs recommandent la diversification secteurs générateurs des recettes au lieu de se limiter aux ressources naturelles.

La stagnation des chiffres du budget qui peine à franchir le cap 10 milliards depuis 11 ans, le retard de son dépôt au Parlement presque chronique, sa mauvaise répartition, la non prise en compte priorités, l'affectation abusive des recettes de l'Etat, le manque sincérité dans les chiffres présentés, l'inaction du gouvernement aux drames des populations... figurent parmi les principales émises par les sénateurs dans leurs interventions.

Toujours en marge du débat, d'autres intervenants ont voulu obtenir lumière en ce qui concerne le niveau d'exécution des travaux barrages hydroélectrique de Katende au Kasaï central et Kakobola Kwilu ; le délai précis que le gouvernement propose pour la tenue élections prévues en cette année 2017 ; la hauteur exacte des des mines et des pétroliers producteurs ; la quotité de l'Etat dans cession des parts par des investisseurs privés étrangers ; le alloué à la diplomatie ; etc.

Parlant de la mauvaise répartition ou affectation abusive des de l'Etat, les sénateurs ne comprennent pas en quoi la d'un palais présidentiel, l'acquisition de nouveaux véhicules pour gouvernement, le renouvellement du charroi automobile des sénateurs... peuvent constituer des priorités, alors qu'il y a des secteurs qu'on ne sait financer faute de moyens.

Après avoir sollicité et obtenu une pause de 1h30, le ministre d' et ministre du Budget, Pierre Kangudia, est revenu pour d'éclairer la religion des sénateurs. Il a, à cet effet, toutes les questions lui adressées et tenté d'y apporter des réponses.

Concernant le chiffre de 1.425 FC le taux, il a dit qu'il s' d'une erreur métérielle. On devait plutôt écrire 1.452FC le dollar.

La RDC n'est pas en programme avec le FMI, mais plutôt en coopération.

Quant à la traçabilité des recettes minières et des producteurs, il a invité les sénateurs à consulter les tableaux annexe du document leur remis. De même, il a assuré que les des dépenses électorales ont été élaborées sur la base des établis par la CENI.

Concernant la déclaration qu'on lui impute selon laquelle il dit qu'il était impossible d'organiser les élections cette année, faute de moyens, le ministre d'Etat Kangudia Mbayi a réfuté le fait, avant d'apporter l'éclaircissement suivant : « Répondant à la de la presse, j'avais dit qu'il était impossible pour le de réunir un montant de 1 milliard 800 millions de dollars en année pour l'organisation des élections. Or, avec le budget ou prévisions transmises par la CENI qui s'élèvent à 764 millions, gouvernement se dit capable de les mobiliser » .