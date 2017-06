Cameroun: CEP 2017 - 183 candidats bakas à l'Est

Ils affrontent dès ce mardi matin aux côtés des autres candidats, les épreuves de ce premier diplôme du cursus scolaire

Le nombre d'enfants bakas scolarisés s'améliore au fil du temps, grâce à la volonté des pouvoirs publics. Cette année, ils sont 183 pygmées, soit 112 garçons et 71 filles, à affronter les épreuves du Certificat d'études primaires (CEP), lancées ce mardi matin sur l'ensemble du territoire national. Jean Désiré Mpoulé Lang, délégué régional de l'Education de Base à l'Est assure que tous les candidats sont répartis dans l'ensemble du département. Ils ont la même chance de réussir que leurs camarades bantous. Au total, dans la région du Soleil Levant, 18 634 candidats sont en lice. Soit 396 réfugiés, qui vont composer dans les 145 sous-centres.

Ces derniers sont suivis spécialement par les pouvoirs publics camerounais, qui prennent en charge leur scolarité, avec ses partenaires à l'instar du HCR. Il faut relever que les Bakas, les réfugiés et les autres sont soumis aux mêmes épreuves écrites et pratiques ce mardi et mercredi. Les programmes scolaires enseignés sont les mêmes pour tous. L'avenir de tous ces enfants est une préoccupation première pour le gouvernement du Cameroun, qui a pris toutes les dispositions pour que l'examen se déroule sans fausse note et dans la sécurité, surtout dans les zones frontalières. Les forces de défense et de sécurité sont déployées et veillent au grain. S'agissant du First School Living Certificate, la région aligne 1 228 candidats pour 20 centres d'écrit.

Jean Désiré Mpoulé Lang affirme que tout est prêt surtout que près de 90% des programmes ont été couverts cette année. Les équipes locales effectuent des descentes dans les salles d'examen et seront renforcées par trois missionnaires dépêchés depuis Yaoundé, pour éviter toute fausse note. Cette source assure que le gouvernement a depuis débloqué tous les fonds nécessaires pour la prise en charge des équipes impliquées dans le processus. Des fonds qui sont déjà dans les inspections d'arrondissement et les enseignants seront payés cash, à la fin de chaque journée, du moins selon un pourcentage déjà arrêté.