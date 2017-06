Cameroun: Entreprise - Débat sur la gestion des ressources humaines

Un colloque a réuni à Yaoundé en fin de semaine dernière, les chercheurs de disciplines diverses de plusieurs pays.

Un colloque portant sur le thème : « Les pratiques des ressources humaines en Afrique à l'épreuve des objectifs de développement durable », s'est tenu en fin de semaine dernière à Yaoundé. Présidé par le ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Laurent Serge Etoundi Ngoa, cette rencontre a réuni pendant deux jours, les chercheurs de plusieurs pays. L'objectif de la rencontre, analyser la pertinence de la gestion des ressources humaines en Afrique dans la mobilisation des employés, afin de contribuer à des démarches de durabilité des activités de l'entreprise.

Lors de cette concertation, les participants ont mis en perspective la relativité des outils, des pratiques, la perception et le discours des acteurs dans le but de concevoir une gestion des ressources humaines enracinée non seulement dans le contexte africain, mais aussi ouverte aux influences et exigences du nouvel environnement économique, social et financier. Les réflexions et débats ont porté notamment sur la marginalisation de la gestion des ressources humaines dans les entreprises d'économie sociale, la structure du travail et de l'emploi en Afrique. Des différentes interventions faites, on retient sur les pratiques de GRH notamment dans les structures hospitalières au Cameroun, qu'elles sont marginalisées et peu performantes.

« Le profil des responsables relève une faible formation aux pratiques des GRH, une absence véritable de stratégies RH dans les structures de santé », explique le Dr Fadimatou Mounsade. Pour ce qui est des PME, on apprend de Jean Paul Eyicke, promoteur opérant dans la transformation de la fève de cacao qu'en matière de recrutement, les difficultés se situent au niveau technique et non administratif. « Un manque de personnel qualifié », d'après lui. Concernant l'armée, le colonel Nyem a orienté ses propos sur les principes gouvernant le recrutement au sein des forces de l'ordre, notamment le rajeunissement, la professionnalisation, l'équilibre régional, la modernisation et la féminisation.