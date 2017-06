Cote d'Ivoire: Le Woroba prépare la 3e édition de sa méga Qadr

Faire le bilan de l'édition 2016 de la Méga Qadr du Woroba organisée à Touba était l'autre point à l'ordre du jour de la réunion. Ce bilan, a souligné Bakayoko Ibrahim, est « très satisfaisant ». Sans omettre de remercier tous les cadres du Woroba, il a rappelé qu'à cette occasion, Hamed Bakayoko avait « tenu un discours rassembleur et d'union » et avait « honoré toutes ses promesses » pour la réussite de l'événement.

Bakayoko Ibrahim, le président du comité d'organisation, a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des cadres du Woroba à se déplacer « massivement » pour l'événement. « Qu'Allah facilite le reste et nous accompagne dans notre mission », a-t-il souhaité, avant d'annoncer que le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, est attendu pour cette rencontre.

L'accent a, également, été mis sur l'union, la cohésion et l'entente des cadres du Woroba. C'est dans ce cadre que pour s'inscrire dans la logique de l'émergence prônée par le président de la République Alassane Ouattara, ces cadres ont décidé de faire de leur cheval de bataille le développement du Woroba. Ainsi, sous la houlette du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, ils ont choisi, à travers la Mega Qadr 2017 du Woroba, de relever le défi de faire accéder leur région à l'émergence à l'horizon 2020.

Pour faire de la Mega Qadr 2017 du Woroba une réussite, le comité d'organisation dirigé par Bakayoko Ibrahim a mis sur pied des commissions locales. Il s'agit des commissions accueil et hébergement, restauration, transport, santé, sécurité religieuse et finances.

