Cote d'Ivoire: Education de la jeune fille - Le club des hommes d'affaires musulmans lèvent des fonds

Sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire (Cham-CI), a organisé " la Nuit du Pardon, du remerciement, de la reconnaissance et de la réconciliation (P3 R)". C'était dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2017 dans un hôtel de la place à Abidjan-Port-Bouet.

A cette occasion, El Hadj Mamadou Doumbia, premier responsable du Cham-CI, a indiqué que cette première édition est un prétexte pour mobiliser les membres et sympathisants du club autour d'une opération de levée des fonds de soutien à l'éducation de la jeune fille. Et c'est également une manifestation de reconnaissance au Seigneur pour avoir honoré le club de sa grâce.

Il a fait savoir que Cham-CI regroupe à ce jour plus d'une centaine de membres évoluant dans divers secteurs d'activités et qu'il s'est assigné pour mission de travailler à créer une synergie entre les hommes et les femmes d'affaires musulmans, à réaliser des projets positivement sur les membres, la communauté, la société et ce, dans le respect de l'éthique musulmane. « Les fonds qui seront levés ce soir vont nous permettre d'accompagner la politique du chef de l'Etat qui est d'élever le taux de scolarisation de la jeune fille. Donc Cham-CI veut créer une école pour faire la promotion du genre. Et le moment est favorable pour nous musulmans, en ces temps de piété et de pénitence de faire un cœur à cœur avec Allah le Tout Puissant pour demander sa miséricorde. Je demande à tous les membres du club d'être au service de la communauté sans distinction de classe sociale. Et nous devons continuer à faire du business au service de la foi de sorte à ce que la communauté puisse tirer aussi profit.» a indiqué El Hadj Mamadou Doumbia.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire ( Ccim-Ci), El Hamzoua Saad, pour sa part, a félicité le président de (Cham-ci)pour ses actions et projets futures. Il a dit : « A vous les hommes d'affaires encrés dans l'Islam, vous pouvez compter sur nous pour un partenariat durable, car si nous gagnons, ce sont nos deux grandes nations qui gagnent, à savoir la Côte d'Ivoire et le Maroc ».

Quant à l'imam principal de la grande mosquée du Plateau, Cissé Djiguiba, il a éduqué les fidèles musulmans sur le pardon dans toute sa composante : « En tant que croyant, en tant que musulman, c'est un devoir de rechercher régulièrement et quotidiennement le pardon, car ce mois de pénitence "Ramadan" est un mois de pardon, de repenti et de la réhabilitation de la paix. (... ) Notre pays a besoin de pardon, le monde a besoin de pardon. Et d'ailleurs c'est l'existence des Nation unies qui fait la promotion du pardon, de la paix dans le monde. » Notons que Cette cérémonie a été couplée de l'intronisation de nouveaux membres du club (Cham-ci). Et plusieurs personnalités de haut niveau étaient présentes à cette cérémonie de reconnaissance en Dieu.