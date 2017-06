Cote d'Ivoire: Journée internationale des archives / Bahi Gouro Venance - « Un document dès sa création devient automatiquement un élément d'archives »

"Archives, Citoyenneté et Interculturalisme". C'est autour de ce thème que s'est déroulée la journée internationale des archives. L'événement a été célébré en Côte d'Ivoire le 9 juin 2017 par l'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire. Cadre choisi, l'INSAAC à Cocody.

Bahi Gouro Venance, Directeur des archives nationales de Côte d'Ivoire à cette occasion a prononcé une communication qui avait pour thème : » Valorisation du patrimoine archivistique africain : l'exemple des Archives nationales de Côte d'Ivoire ». Il a dit :« Le patrimoine des bibliothèques et des archives a pour rôle de transmettre la mémoire vivante des siècles passés et permet de retrouver les traces de l'évolution politique, économique, sociale et culturelle d'une nation ». Pour lui, « Un document dès sa création devient automatiquement un élément d'archives ».

Décrétée en 2007 et célébrée chaque 9 juin par le Conseil international des archives, cette commémoration a donné l'occasion à Mme Gnessougou Baroan, Directrice de la documentation et des archives du Trésor public de Côte d'Ivoire, de partager l'expérience réussie du Trésor public dans l'organisation, la gestion et la communicabilité de son service d'archivage : « C'est une volonté politique, a-t-elle dit. Le Trésor public, étant un maillon essentiel de l'économie ivoirienne, se devait, pour sa fluidité et son efficacité, se doter d'un service de gestion des archives organisé et à la pointe des nouvelles technologies ».

Les professionnels et étudiants ont échangé et partagé leurs expériences. Atta Adou Jean-Constant, représentant Adama Koné, Président de l'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire a invité à une cohésion pour la redynamisation de la faitière, seul cadre d'application du code de déontologie et de la promotion de la profession.