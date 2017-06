Sénégal: Législatives - Dernière ligne droite à Dakar pour les Français de l'étranger

La secrétaire générale du ministère de la pêche et de l'économie maritime,… Plus »

Par micro interposé, les deux candidats estiment avoir le soutien du parti présidentiel. Pour mettre les choses au clair, Leila Aïchi propose à M'jid El Guerrab, un débat : « Le dernier tweet que je lui ai envoyé, je lui ai demandé d'être enfin courageux pour une fois dans sa vie et d'accepter un débat contradictoire avec moi. Il n'a pas répondu et je trouve cela triste pour la démocratie ».

Ballons bleu-blanc-rouge à l'effigie d'Emmanuel Macron, grande affiche, M'jid El Guerrab, 34 ans, évoque devant une trentaine de militants l'amour : « Sans amour, on ne peut pas s'engager pour les autres. Mais comment je peux faire pour améliorer le quotidien de mes concitoyens si on ne les aime pas ? »

Dernière ligne droite pour les élections législatives françaises. Ce sont les derniers jours de campagne pour les candidats puisque le vote pour le second tour aura lieu dimanche. La 9e circonscription des Français de l'étranger, une circonscription immense qui regroupe 16 pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, est très disputée avec deux candidats qui se revendiquent de la République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Deux candidats qui sont passés à Dakar ce week-end.

