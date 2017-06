Madagascar: Claudine Razaimamonjy - Transférée hier soir à la prison d'Antanimora

Après plus de soixante jours « d'hospitalisation », Claudine Razaimamonjy a été… Plus »

Le mandat de dépôt prononcé contre Claudine Razaimamonjy n'est finalement effectif que 67 jours après. Les regards sont désormais braqués sur Antanimora où la conseillère spéciale du chef de l'Etat, accusée de détournements de deniers publics, de blanchiments d'argent et de corruption, devait passer avant son hospitalisation. Car normalement, c'est le médecin de la prison qui est habilité à prescrire l'hospitalisation d'un détenu.

La Commission spéciale en charge d'effectuer une contre-expertise médicale sur l'état de santé de la conseillère spéciale du président de la République et dont la mise en place est prévue par l'arrêté interministériel n°4673/60 du 10 novembre 1960 a rendu le résultat de son travail. D'après ce résultat tant attendu par les observateurs, il n'y a plus aucune raison pour Claudine Razaimamonjy de poursuivre son hospitalisation à l'HJRA. Les autorités concernées par le dossier se sont immédiatement conformées au résultat de cette contre-expertise médicale. Hier dans la soirée, la conseillère spéciale du président d la République a été transférée à la prison centrale d'Antanimora où elle attend son procès.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.